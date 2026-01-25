Close Menu

DOSTA IM JE! Stanari splitske Stare gradske jezgre održali sastanak. Traže opskrbni punkt: "Ne želimo biti građani drugog reda"

Dogovorili daljnje korake prema Gradu Splitu

Stanari splitske Stare gradske jezgre danas su se okupili na sastanku kako bi dogovorili kako će dalje postupati prema Gradu Splitu oko pitanja tzv. opskrbnog punkta i omogućavanja kratkotrajnog zaustavljanja u blizini svojih domova. Ne radi se o prosvjedu, već o redovnom okupljanju stanara koji su, nakon ranijih prijepora i najava rješavanja problema, odlučili definirati konkretne zahtjeve i sljedeće poteze.

"Postoji politička volja, ali bojimo se birokracije"

Jedan od inicijatora sastanka, Baldo Đanović, kaže kako su stanari godinama upozoravali na isti problem, a sada napokon vide naznake pomaka.

"Prije svega hvala vam na interesu. Pitanje opskrbnog punkta je trebalo biti davno riješeno, a evo, kako stvari stoje postoji politička volja da se nas preostale stanare SGJ posluša i da nam se omogući najbliži pristup domovima i kratko zaustavljanje u intervalu, recimo 15 minuta", izjavio je Baldo Đanović.

Prema njegovim riječima, rješenja već postoje u drugim povijesnim gradskim jezgrama, samo ih treba primijeniti i u Splitu.

"Rješenja slična ovima koje mi tražimo postoje u gradovima baštinama, samo trebamo prepisati od pametnijih. Tražit ćemo nekoliko lokacija sa po dva mjesta za zadržavanje, jer je smiješno i apsurdno da nam se to do sada kratilo i da se vršila represija", dodao je.

Stanari pritom upozoravaju da se problem već najavljivao kao riješen, ali se boje da bi se mogao "zakočiti" u procedurama.

"Vladajući su već preko medija najavili rješavanje problema, samo se nadamo da se neće po običaju zakomplicirati birokracijom. A onda je na nama, jer postoji bojazan od zloupotrebe, da se pridržavamo onoga što smo s Gradom ispregovarali", poručio je Baldo Đanović.

"Sitna komunalna stvar koja je drugdje odavno praksa"

Na sastanku se obratio i Davor Stokić, koji smatra da je cijela priča nepotrebno dugo trajala, iako se radi o pitanju svakodnevnog funkcioniranja u staroj jezgri.

"Smiješno je da smo se ovoliko dugo natezali oko jedne ovako sitne i gotovo pa beznačajne komunalne marginalije, koja je u Italiji, Španjolskoj i drugim sredinama sličnim našima već dugi niz godina praksa", rekao je Davor Stokić.

Dodao je kako se stanari nadaju da ovoga puta politička obećanja neće ostati samo na riječima: "Nadajmo se da obećanje političara ovoga puta neće biti ludom radovanje."

Stanovnica Geta Blanša Čolak ističe da stanari ne traže privilegije, nego minimum uvjeta da bi mogli normalno živjeti u svom kvartu.

"Ne želim biti građani drugog reda, želimo ostati u svom kvartu, ali želimo imati kvalitetan život u svom kvartu", rekla nam je Blanša Čolak.

Najavila je i nastavak razgovora te preciziranje zahtjeva: "Nalazimo se opet za 14 sa nekim konkretnim zahtjevima koje će nam grad odobrit."

Ponovni susret za dva tjedna i dokument za Grad Split

Zaključak današnjeg sastanka je da će se stanari ponovno okupiti za oko dva tjedna, kada planiraju sastaviti dokument s prijedlogom rješenja koji će uputiti Gradu Splitu. Idući sastanak održat će se na istom mjestu, u ugostiteljskom objektu "D16" u centru Splita jer prostorije Gradskog kotara Grad trenutačno nisu u funkciji.

"U svakom slučaju, stanari Stare gradske jezgre u Splitu će se naći opet za oko dva tjedna te će napisati određeni dokument s prijedlogom koji će ići na adrese Grada Splita", poručuju stanari, uz očekivanje da Grad nakon toga izradi i stručniji elaborat koji bi trajno uredio pitanje opskrbe i kratkog zaustavljanja u staroj jezgri.

