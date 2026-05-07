Znate li da će liječnici uskoro vidjeti i privatne nalaze pacijenata?

Pacijenti više neće morati nositi privatne nalaze, jer će se oni vidjeti u njihovom kartonu, javlja Dnevnik.hr.

Najavljivalo se to već početkom godine, pa do svibnja. Rok prilagodbe trajat će ipak cijelu godinu.

Za obiteljske liječnike najvažnije je što će imati sve informacije o zdravstvenom stanju svojih pacijenata. Za privatnike koji se ne priključe propisane su kazne.

Liječnik obiteljske medicine, ali i Hitna pomoć i drugi specijalisti moći će vidjeti nalaze i koje su pretrage obavljene - no tko će i kada moći vidjeti njegove podatke određivat će pacijent.

