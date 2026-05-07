Cijene taksija ponovno eksplodirale pred sezonu! Sprema se veliki zaokret...

Hoće li se mijenjati vrtoglavo visoke cijene taxi prijevoza? To nam još ostaje vidjeti. Novi prijedlog Zakona o prijevozu donosi brojne promjene, a jedan od njih je i određena maksimalna cijena vožnje.

Turistička sezona se bliži, na zadarskim prometnicama sve je više taksista. Neki od njih šalju ružnu sliku u svijet.

- Skupo je, ali ne samo ovdje, po cijelom svijetu cijene luduju, kazao je Bjorn iz Njemačke za HRT.

- Žurila sam se na autobus. Poluotok - kolodvor 40 eura pa sam ja u tom momentu rekla, da li vi znate koga ste povezli? On je jednostavno meni zalupio vratima, izbacio paket jer je mislio da sam ja inspekcija, ljutita je Dušanka.

Ovakvih priča trebalo bi biti mnogo manje nakon donošenja novog Zakona o taksi prijevozu po kojem bi svi taksisti trebali imati TX na registarskim oznakama, kontrola bi bila veća, a sankcije strože. Ali hoće li to biti dovoljno?

- Ovo je znači, kozmetički, vi niste napravili ništa. Podržavam TX tablicu, ne podržavam da niste donijeli niti jednu županijsku dozvolu. Ako vi ne uvedete minimalnu cijenu, niste napravili ništa. Još jednom pogodujete Uberu i Boltu. Ljudi voze dampinškom cijenom, naglasio je Ivan Bulat, član Ceha taksista Zadar.

Dokumentacija za zaštitu potrošača, cjenici, naljepnica s maksimalnom cijenom. Pravila se stalno mijenjaju da bi se uveo red u taksi prijevoz, ali kako smatraju zadarski taksisti, reda i dalje nema.

- Ono što mi tražimo da se u taj novi zakon uvede jedna licenca, jedno vozilo i minimalna cijena da bude ograničena minimalno 2 eura kilometar, naglasio je Vlatko Cvetkovski, vlasnik taksi obrta za HRT.

Prošle godine bilo je ukupno 208 dozvola za taksi prijevoz na području grada Zadra, a ove ih je već sad 20 više nego u istom razdoblju lani.

- Smatram da je ovo tržišna djelatnost koja najbolje osjeća bilo tržišta, i s obzirom na to da je taksi prijevoz liberaliziran, dakle svako onaj tko ishodi licencu na razini Hrvatske, može zatražiti dozvolu za područje jedinice bilo koje lokalne samouprave, naglasila je Grozdana Perić, pročelnica UO za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka, Grad Zadar.

Po novom zakonu, uz prometnu inspekciju, nadzor nad taksi prijevozom imat će i komunalni redari, policija te carina.