Stanari stare gradske jezgre traže opskrbne punktove, uputili Gradu konkretan prijedlog

Stanari splitske stare gradske jezgre (SGJ), okupljeni u Facebook grupi Get Getanima, uputili su Gradu Splitu detaljan prijedlog za uvođenje opskrbnih punktova namijenjenih prvenstveno stanovnicima centra i članovima njihove najuže obitelji. Kako navode, cilj im je olakšati svakodnevni život u uvjetima stroge prometne regulacije, ali i zaštititi život u povijesnoj jezgri koja se nalazi pod UNESCO-vom zaštitom.

Inicijativa je rezultat višemjesečne komunikacije i suradnje među stanarima, a zajednički zahtjev trebao bi biti službeno upućen gradskoj upravi nakon kratkog sastanka zakazanog za 8. veljače. Stanari naglašavaju kako razumiju da u staroj gradskoj jezgri postoje i drugi dionici – ugostitelji, trgovci i obrtnici – no ističu da u ovu inicijativu ulaze samostalno, s jasnim fokusom na potrebe stanovnika.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Stanarom bi se smatrala svaka osoba koja može dokazati stvarno prebivalište u SGJ

Prema prijedlogu, na svakoj lokaciji opskrbnih punktova bila bi označena dva zaustavna mjesta, od kojih bi jedno uvijek moralo ostati dostupno isključivo stanarima i članovima njihove uže obitelji. Stanarom bi se smatrala svaka osoba koja može dokazati stvarno prebivalište u SGJ-u, putem izjave pod kaznenom odgovornošću te dokumentacije o vlasništvu ili najmu.

Predlaže se ukupno pet lokacija opskrbnih punktova: kod Turističke palače (prije rampe), na Vrhu Hrvojeve (Đardin), na Bosanskoj ulici, na dnu Marmontove ulice kod crkve sv. Frane te na vrhu Marmontove, gdje opskrba već postoji na Trgu Gaje Bulata. Mjesta bi bila jasno označena posebnom bojom i signalizacijom.

Stanari traže da se omogući minimalno 30 minuta zadržavanja po zaustavljanju, uz ograničenje od najviše pet ulazaka istog vozila na isto opskrbno mjesto u 24 sata. Povratak na isto mjesto ne bi bio dopušten unutar dva sata. Kao dugoročno rješenje predlaže se izrada jednostavne aplikacije s QR kodom za prijavu dolaska, dok bi se privremeno koristio papirnati sat postavljen na vjetrobransko staklo, po uzoru na praksu iz Italije i Istre.

Poseban naglasak stavljen je na sprječavanje zlouporaba

Predlaže se sustav upozorenja i sankcija – dva upozorenja prije strožih kazni, a u slučaju trećeg prekršaja gubitak prava korištenja opskrbnih punktova na razdoblje od tri godine, i to za cijelo kućanstvo. Vozila koja bez opravdanog razloga prekorače dopušteno vrijeme zadržavanja mogla bi biti uklonjena pauk-službom, uz trošak vlasniku.

Stanari poručuju kako ne traže povlastice radi zlouporabe, već osnovne uvjete za normalan život u staroj gradskoj jezgri. Ističu i da upravo oni, svakodnevnim životom u centru, doprinose očuvanju njegove autentičnosti i statusa pod zaštitom UNESCO-a, te pozivaju Grad da podrži njihov prijedlog i započne s njegovom provedbom u što kraćem roku.