Getani traže opskrbne punktove, poslali su dopis Gradskoj upravi

Stanari stare gradske jezgre traže opskrbne punktove za stanare. Nakon što su u svibnju prošle godine izašli na ulicu zbog opskrbnih punktova, ovoga puta su poslali dopis u Banovinu.

"Prelaskom zebre ćemo na pola sata prekinuti odvijanje prometa koji se odvija kroz navedeni pješački prijelaz. Povod građanskog bunta je maćuhinski odnos prema posljednjim stanarima SGJ, kojima se uporno odbija osigurati nekoliko opskrbnih punktova kako bi nesmetano mogli obaviti ukrcaj i iskrcaj članova obitelji, stvari, potrepština. Makar je problema u SGJ mnogo, od pijanih tura, do nepoštivanja razine buke, izdavanja minimalnih tehničkih uvjeta objektima koji šupe, a ne diskoteke ne bi mogli biti, spomenuti prosvjed se organizira prvenstveno zbog toga kako bi se podigao zor o važnosti OPSKRBNOG PUNKTA ZA STANARE, a isti su ti stanari ojađeni jer se na njih šalje policija i prometno redarstvo kada se opravdano približe najbližoj točki svojih domova, dok se u drugim situacijama pogoduje i ne reagira", upozoravao je tada Baldo Đanović.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Stanari su se nedavno sastali kako bi ostvarili pravo na opskrbne punktove za koje im je sadašnji gradonačelnik Tomislav Šuta dao riječ.

Getani su se ove nedjelje opet sastali u jednom od ugostiteljskih objekata, budući su im prostorije kotara poplavljene, a mi donosimo galeriju fotografija i dopis koji je u ime stanara SGJ prof. Jerko Župa poslao prema gradonačelniku i gradskoj upravi.

"Moji su me susjedi ovlastili da u njihovo ime pošaljem ono što smo u nekih desetak dana zajedničkim snagama sastavili i ove nedjelje finalizirali. Imamo riječ gradske uprave da će nam odobriti ovo privremeno rješenje, a mi se nadamo da će oni napraviti onda prometnu studiju koja će uz pomoć i odobrenje policije doći do gradskog vijeće te da ćemo se za opskrbne punktove izboriti trajno, a ne da strahujemo tko se može pojaviti na vlasti i ukinuti nam ono što nam je za funkcioniranje života neophodno. Još jednom hvala momcima iz kafića D16 i Kale, koji su nas objeručke prihvatili da kod njih sastančimo dok su prostorije kotara na Rivi poplavljene", kratak je bio omiljeni splitski gimnazijski vjeroučitelj i stanar SGJ, prof. Jerko Župa.