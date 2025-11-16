Grad Split se oprostio od Gizdića

HNK Hajduk Split objavio je kako je jutros u 60. godini života iznenada preminuo Jurica Gizdić, dugogodišnji klupski kroničar i jedan od najvažnijih čuvara Hajdukove povijesti. Vijest o njegovoj smrti duboko je potresla cijelu "hajdučku obitelj", koja je Gizdića smatrala neumornim istraživačem, publicistom i istinskim simbolom Kluba.

Od Jurice Gizdića se oprostio i Grad Split: "Danas nas je napustio Jurica Gizdić, veliki prijatelj Hajduka i hrvatskoga sporta. Njegov odlazak predstavlja nenadoknadiv gubitak za naš grad i sportsku zajednicu, a bogata bibliografija i predani rad zauvijek će ostati dio naše baštine. Grad Split upućuje iskrenu sućut njegovoj obitelji, prijateljima i svima koji su ga poznavali", objavili su iz Grada Splita.