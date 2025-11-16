"JURE, POČIVAJ U MIRU" Preminuo je Jurica Gizdić, čuvar povijesti Hajduka

HNK Hajduk Split objavio je kako je jutros u 60. godini života iznenada preminuo Jurica Gizdić, dugogodišnji klupski kroničar i jedan od najvažnijih čuvara Hajdukove povijesti. Vijest o njegovoj smrti duboko je potresla cijelu “hajdučku obitelj”, koja je Gizdića smatrala neumornim istraživačem, publicistom i istinskim simbolom Kluba.

Gizdić je desetljećima predano radio na dokumentiranju i očuvanju bogate povijesti Hajduka, ali i šireg športskog nasljeđa Splita, Dalmacije i Hrvatske. Svojim radom, knjigama i publicističkim opusom ostavio je neizbrisiv trag te se već za života upisao u povijest kao jedan od najvažnijih hajdučkih kroničara.

Iz Kluba su se od njega oprostili dirljivim riječima:

“Jurica je u svakom smislu riječi postao simbol i utjelovljenje našeg Kluba, čovjek koji je cijeli svoj život predano radio na očuvanju Hajdukove povijesne baštine ugradivši cijelog sebe u istraživački rad i promociju splitskog, dalmatinskog i hrvatskog sporta. Iza njega ostaje neizbrisiv trag u vidu brojnih publicističkih djela kojima se već za života upisao u vječnost.

Jure, počivaj u miru, do nekog novog susreta!”