Grad Split mijenja plaće u Banovini: Poznati novi koeficijenti za gradske službenike i namještenike

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta utvrdio je Prijedlog odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Splita te ga uputio Gradskom vijeću na raspravu i donošenje. Kako se navodi, Šuta je određen i za izvjestitelja na sjednici Gradskog vijeća na kojoj će se o prijedlogu raspravljati.

Nova odluka zbog promjena u gradskoj upravi

U obrazloženju se navodi da je razlog donošenja nove odluke promjena naziva upravnih tijela i organizacijske strukture unutar Gradske uprave Grada Splita.

Predloženom odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Gradske uprave Grada Splita. U dokumentu stoji da plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za obračun plaće, uz dodatak od 0,5 posto za svaku navršenu godinu radnog staža. Osnovica za obračun plaće, kako se navodi, utvrđena je Kolektivnim ugovorom za zaposlene u Gradskoj upravi Grada Splita.

Što to znači u praksi?

Pojednostavljeno, to znači da svako radno mjesto ima svoj koeficijent, a taj se koeficijent množi s osnovicom.

Primjerice, pročelnik upravnog tijela ima koeficijent 5,00. To znači da se njegova plaća računa tako da se osnovica pomnoži s 5,00, a zatim se na taj iznos dodaje još 0,5 posto za svaku godinu radnog staža.

S druge strane, primjerice referent ima koeficijent 2,15, vozač 2,00, a namještenik 1,80. I kod tih radnih mjesta vrijedi isti princip: osnovica se množi s koeficijentom, a potom se dodaje i uvećanje za staž. Budući da u dostavljenom dokumentu nije naveden konkretan iznos osnovice, iz njega nije moguće izračunati točan iznos plaće u eurima, ali je jasno propisana formula po kojoj će se plaće računati.

Najviši koeficijenti za vodeće funkcije

Najviši koeficijent prema prijedlogu ima pročelnik upravnog tijela i on iznosi 5,00. Pročelnik Službe za unutarnju reviziju – voditelj jedinice unutarnje revizije ima koeficijent 4,80, dok pomoćnik pročelnika ima koeficijent 4,35.

Za pojedine voditelje odsjeka predviđen je koeficijent 4,10, za voditelja odsjeka 4,00, a za voditelja pododsjeka 3,90.

Koeficijenti za savjetnike, suradnike i referente

U drugoj kategoriji radnih mjesta viši savjetnik specijalist i viši unutarnji revizor imaju koeficijent 4,11. Za dio viših savjetnika predviđen je koeficijent 3,70, dok drugi viši savjetnici imaju koeficijent 3,40. Viši savjetnik i unutarnji revizor imaju koeficijent 3,10, savjetnik 2,95, a viši stručni suradnik 2,80.

Stručni suradnik ima koeficijent 2,60, viši referent 2,40, a među referentskim radnim mjestima koeficijenti se kreću od 2,35 do 2,10, ovisno o radnom mjestu. Kod radnih mjesta četvrte kategorije vozač ima koeficijent 2,00, domar 1,96, namještenik na poslovima pisarnice i kontakt centra 1,94, domaćin 2 ima 1,93, glavni spremač 1,92, a namještenik 1,80. Ako nova odluka bude donesena, prestat će važiti dosadašnja Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Gradske uprave Grada Splita.

Nadodajmo na kraju da nova odluka ne znači nužno i veće plaće, nego prije svega novi obračun usklađen s promjenama u ustroju gradske uprave.