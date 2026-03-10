NAKON TRI MJESECA Konačno se sastaje splitsko Gradsko vijeće: Evo što je sve na dnevnom redu

Nakon neuobičajeno duge pauze, Grad Split konačno je sazvao 10. sjednicu Gradskog vijeća. Sjednica će se održati u utorak, 17. ožujka, u velikoj vijećnici Gradske uprave, čime završava višemjesečna neizvjesnost oko prvog ovogodišnjeg zasjedanja splitskog parlamenta.

Time je potvrđeno ono o čemu smo ranije pisali – da će se prva sjednica u 2026. godini održati praktički na samoj granici zakonskog roka. Posljednja sjednica održana je sredinom prosinca prošle godine, pa se u političkim kuloarima sve glasnije postavljalo pitanje zašto novo zasjedanje još nije sazvano.

SDP-ov "vrući krumpir" zakočio ritam

Kako smo ranije objavili, problem nije bio tehničke, nego političke prirode. U središtu priče našlo se SDP-ovo vijećničko mjesto, odnosno pitanje tko će preuzeti mandat nakon odlaska Katarine Prnjak, koja je u Gradskom vijeću bila zamjena za Danijela Kukoča. Upravo je raspetljavanje tog pitanja, prema informacijama kojima smo ranije raspolagali, bilo ključno za sazivanje nove sjednice. Sada je jasno da se situacija napokon pomaknula s mrtve točke. Među materijalima za sjednicu navodi se i izvješće o prestanku mirovanja vijećničkog mandata Danijela Kukoča, kao i izvješće Mandatne komisije o mirovanju vijećničkog mandata Nevenke Bečić te početku mandata njezine zamjene Dalibora Lovrića.

Pred vijećnicima je opsežan dnevni red s ukupno 27 točaka. Među važnijima su prijedlog odluke o imenovanju ravnatelja Javne ustanove za upravljanje Park-šumom Marjan, odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Gradske uprave te prijedlozi odluka o komunalnom doprinosu i naknadi za nedostajuće parkirališno ili garažno mjesto. Te će točke zasigurno izazvati posebnu pažnju jer zadiru u svakodnevno funkcioniranje gradske uprave, ali i u pitanja urbanog razvoja i komunalne politike.

Pomoć građanima nakon nevremena i projekt garaža

Na dnevnom redu nalazi se i prijedlog odluke o dodjeli novčane pomoći građanima za sanaciju šteta nastalih na objektima u olujnom nevremenu 8. srpnja 2025. godine. Riječ je o temi koja se izravno tiče dijela Splićana koji su pretrpjeli materijalnu štetu tijekom ljetnog nevremena. Vijećnici će raspravljati i o tekstu aneksa Sporazuma o organizaciji palijativne skrbi u sklopu projekta "Hospicij Matošić", kao i o davanju ovlaštenja tvrtki Split Parking za izradu projekta budućih javnih garaža na području grada.

Na sjednici će se naći i prijedlog davanja suglasnosti Vatrogasnom vijeću Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita za nabavu tri vatrogasna vozila. Uz to, pred vijećnicima su i donošenje Plana rasvjete Grada Splita te razmatranje Izvješća o stanju u prostoru Grada Splita za razdoblje od 2020. do 2023. godine. Važan dio dnevnog reda odnosi se i na kulturne ustanove. Tako će se odlučivati o osnovnom programskom i financijskom okviru za rad HNK Split za razdoblje od 2026. do 2029. godine te Gradskog kazališta mladih Split za razdoblje od 2027. do 2030. godine. Te točke izlagat će, među ostalima, i zamjenica gradonačelnika Matea Dorčić.

Niz imovinskih i kadrovskih odluka

Dio sjednice bit će posvećen i imovinsko-pravnim pitanjima, uključujući kupnju i prodaju više čestica zemljišta, ukidanje statusa javnog dobra na pojedinim nekretninama te odricanje od prava prvokupa kulturnih dobara u staroj gradskoj jezgri.

Na kraju sjednice predviđene su i kadrovske promjene, odnosno razrješenja i imenovanja u više gradskih tijela i povjerenstava. Tu su Mandatna komisija, Vijeće za prevenciju kriminaliteta, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova, Komisija za javna priznanja te Odbor za statut, poslovnik i propise.