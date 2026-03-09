"VRUĆI SDP-ov KRUMPIR" Doznajemo kada će se konačno održati prva sjednica splitskog Gradskog vijeća u 2026. godini. Evo gdje je nastao problem i zašto još nije održana...

Konačno je poznato: prva sjednica Gradskog vijeća Grada Splita u 2026. godini održat će se u utorak, 17. ožujka, doznaje Dalmacija Danas.

Iako je u splitskoj Banovini dosad bila uobičajena praksa da se sjednice Gradskog vijeća održavaju barem jednom mjesečno, a nerijetko i češće kada se održe dodatne tematske sjednice, ovaj put između dvaju zasjedanja proteklo je osjetno više vremena. Ipak, zakonski rok još nije probijen.

Naime, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisuje da predsjednik predstavničkog tijela sjednice saziva po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

Prema javno dostupnim podacima Grada Splita, posljednja održana sjednica Gradskog vijeća bila je 9. sjednica, tematska sjednica od 17. prosinca 2025. godine. To znači da bi sjednica zakazana za 17. ožujka 2026. došla točno na tromjesečnu granicu od posljednjeg zasjedanja, odnosno unutar krajnjeg zakonskog roka.

Zastoj zbog SDP-ova vijećničkog mjesta

Razlog duže pauze, kako se već tjednima govori u političkim kuloarima, nije proceduralne nego političke naravi. Problem je nastao nakon što je Katarina Prnjak morala napustiti Gradsko vijeće Grada Splita jer je bila zamjena za Danijela Kukoča iz SDP-a.

U međuvremenu je splitska politička scena prošla novu rundu preslagivanja. Nakon drame oko sastavljanja većine u splitskom parlamentu i iznenađujućeg izbora Igora Stanišića iz HGS-a za predsjednika Gradskog vijeća, važno je podsjetiti da je Stanišić na tu funkciju bio predložen kao zajednički kandidat HDZ-a i HGS-a kao koalicijskih partnera. Unatoč tome, za predsjednika Gradskog vijeća izabrala ga je većina vijećnika u splitskom parlamentu.

U toj političkoj turbulenciji Prnjak i Davor Matijević napustili su SDP, ali ne i vijećničke pozicije koje su imali ili ostvarili. Matijević pritom ima legitimno pravo ostati vijećnik jer je mandat osvojio na izborima, na listi SDP-a sa strankama Direkt i Možemo. Prnjak je, s druge strane, bila zamjena, pa je nakon proteka potrebnog roka njezin izlazak iz Vijeća postao neizbježan.

Kukoč ipak najizgledniji za povratak u vijećnicu

Iako se posljednjih tjedana u političkim kuloarima spominjalo više imena, Dalmacija Danas iz krugova splitskog SDP-a doznaje da bi na kraju vijećnik ipak trebao biti Danijel Kukoč, i to upravo onako kako je prvotno i bilo planirano.

Podsjetimo, Kukoč je na početku mandat prepustio Katarini Prnjak, koja ga je mijenjala u Gradskom vijeću. Sada, nakon što je Prnjak morala napustiti vijećničku klupu, stvari bi se trebale vratiti na početnu postavku, pa bi se upravo Kukoč trebao vratiti u splitski parlament kao SDP-ov vijećnik. Takav rasplet zasad još nije službeno potvrđen, no prema informacijama iz splitskog SDP-a, upravo je Kukoč u ovom trenutku najozbiljnije i najizglednije rješenje.

Nitko nije želio preuzeti "vrući krumpir"

Time se SDP ponovno našao pred problemom koji u Splitu očito traje dulje od same formalne procedure – tko će uopće preuzeti mjesto u Gradskom vijeću. Stranka, koja je nakon lokalnih izbora i raspuštanja splitske organizacije ostala politički obezglavljena, sada se suočava s još dubljim kadrovskim problemom. Povjerenik splitskog SDP-a već je dulje vrijeme Mišel Jakšić, no proces konsolidacije organizacije očito i dalje tapka u mjestu.

Uz Kukoča su se u prethodnom razdoblju spominjala i druga imena, među njima predsjednik Gradskog kotara Gripe Karlo Pilko te Sandro Glumac, koji navodno visoko kotira u splitskoj hijerarhiji SDP-a. U opticaju je bilo još nekoliko imena, ali ništa od toga nije dobilo službenu potvrdu.

Dnevni red stiže uskoro

U svakom slučaju, čini se da bi se cijela situacija trebala raspetljati kroz nekoliko dana. Zajedno s tim očekuje se i objava dnevnog reda sjednice, pa bi uskoro trebalo biti jasnije o čemu će vijećnici, na čelu s predsjednikom Vijeća Igorom Stanišićem iz HGS-a, raspravljati na prvom ovogodišnjem zasjedanju.

Za sada je, međutim, najvažnije da formalno-pravni problem nije nastao. Iako je pauza između sjednica neuobičajeno duga za splitske prilike, zakonski maksimum od tri mjeseca još nije prekoračen. Posljednja službeno evidentirana sjednica održana je 17. prosinca 2025., a nova je, prema informacijama Dalmacije Danas, zakazana za 17. ožujka 2026. – praktički u posljednjem dopuštenom trenutku.