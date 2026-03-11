Split dobiva nove garaže na poznatim lokacijama? Evo o čemu će odlučivati splitski parlament

Grad Split nastavlja s pripremama za širenje mreže javnih garaža, a pred Gradskim vijećem uskoro bi se trebao naći prijedlog zaključka kojim bi se trgovačkom društvu Split Parking d.o.o. dalo ovlaštenje za izradu projekata budućih javnih garaža na više lokacija u gradu.

Prema dokumentima koje potpisuju nadležni gradski odjeli i gradonačelnik Tomislav Šuta, riječ je o nastavku provedbe projekta izgradnje javnih garaža na području Splita, a formalna odluka Gradskog vijeća potrebna je kako bi gradska tvrtka mogla poduzeti sve radnje potrebne za ishođenje dokumentacije i daljnju pripremu projekata.

Četiri lokacije za buduće garaže

U prijedlogu zaključka navode se četiri lokacije na kojima bi se trebali razvijati pojedinačni projekti javnih garaža. To su: Blatine – Šimićeva ulica, Plokite – Vinkovačka ulica, Spinut – Plančićeva ulica i Gripe – Osječka ulica.

Split Parking dobiva ovlasti za daljnje korake

Predloženim zaključkom Grad Split bi ovlastio Split Parking da poduzme sve potrebne radnje na izradi projekata javnih garaža na navedenim lokacijama. U obrazloženju se ističe kako je takvo posebno ovlaštenje Gradskog vijeća nužno da bi gradska tvrtka mogla ishodovati potrebnu dokumentaciju za nastavak provedbe projekta.

Drugim riječima, ne radi se još o početku gradnje, nego o administrativnom i projektnom koraku koji prethodi daljnjoj realizaciji.

U dokumentu se također navodi da je Split Parking obvezan o poduzetim radnjama izvijestiti Gradsko vijeće Grada Splita. Ako vijećnici usvoje zaključak, on će biti objavljen i u Službenom glasniku Grada Splita.

Za izvjestitelja na sjednici Gradskog vijeća određen je Damir Jurač, ovlašteni pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu.

Grad nastavlja projekt širenja garažne infrastrukture

U obrazloženju nacrta zaključka navodi se da Grad Split preko vlastitog trgovačkog društva nastavlja provedbu projekta izgradnje javnih garaža, odnosno javnih parkirališta, na novim lokacijama u gradu.

Ovaj prijedlog tako predstavlja novi korak u planiranju garažne infrastrukture, koja bi u budućnosti trebala odgovoriti na višegodišnji problem nedostatka parkirališnih mjesta u pojedinim splitskim kvartovima.