GOTOVO JE! Đalović se večeras oprašta od Rijeke, poznato je tko će biti novi trener

Rijeka je u povijesnom tranzicijskom trenutku. Od idućeg tjedna i službeno kreće američka era, iako je ona praktično započela prije više tjedana. Rijeka na Poljudu zatvara najuspješniju eru u povijesti kluba, dugu 13 godina, u kojoj se nametnula kao viša razina, klupska i natjecateljska, najljućem rivalu Hajduku.

Iako se u gotovo svim medijima rabe kondicionali, odluka je već donesena oko stručnog stožera. Prvu utakmicu nakon pauze Rijeku će voditi novi trener. Dolazi iz Španjolske i dobro poznaje ovo područje. Njegov odabir je i jasan pokazatelj ideja novog vlasnika, koji želi da Rijeka igra smisleniji nogomet, a ne samo da se bazira na visokoj razini borbenosti, pišu Sportske novosti.

Makar nije potvrđeno, prema nekim izvorima novi bi trener trebao biti Victor Sanchez, navodi slovenski Sport Klub. Španjolac je prošle sezone bio trener Olimpije iz Ljubljane i Rijeci nanio jedan od najtežih poraza u klupskoj povijesti. U play-offu Konferencijske lige, Rijeka je u Ljubljanu stigla bez prednosti jer je susret na Rujevici završio 1:1, a onda je uslijedio potop. Pune mreže, s čak 5:0 (6:1 ukupno), Sanchezova momčad Rijeku je poslala kući.