Veliki preokret u prodaji Rijeke: Mišković ostaje glavni? NY Times otkrio detalje

Na dan teškog potopa od grčkog PAOK-a u play-offu Europske lige, priča o prodaji Rijeke naizgled je dobila svoju konkluziju. Postignut je dogovor između Damira Miškovića i grupacije Black Knight pod vodstvom američkog milijardera Billa Foleya.

Međutim, prema Athleticu, Mišković ne prodaje cjelokupno vlasništvo, već se pregovara o tome da Foley preuzme samo 25% kluba.

Takva struktura omogućila bi izbjegavanje mogućih komplikacija s UEFA-inim propisima o vlasništvu nad više klubova, s obzirom na to da američki investitor već posjeduje engleskog prvoligaša Bournemouth.

Djelomična prodaja donosi prednosti

Time bi Mišković zadržao većinsku kontrolu nad klubom koji je preuzeo 2012. godine u trenucima kada je Rijeka bila pred bankrotom. S druge strane, partnerstvo s Foleyjem otvorilo bi vrata dodatnim financijskim sredstvima i modernizaciji klupske infrastrukture.

Foley, koji stoji iza Black Knight grupe, poznat je po razvoju sportskih projekata i ulaganjima u globalnu mrežu skauta i analitičara. Rijeka bi, u slučaju realizacije dogovora, mogla profitirati od takvih resursa, dok investitor cijeni klupsku politiku otkrivanja i razvoja mladih talenata.

Kao što je to bio slučaj i s inicijalnom vijesti, službene potvrde s Rujevice još uvijek nema, prenosi Gol.hr.