Gorjelo u poznatom "Chevap houseu" u Strožancu, vatrogasci objavili kako prostor izgleda nakon požara

Požar koji je danas oko 12:12 sati izbio u Strožancu, na području Općine Podstrana, zahvatio je ugostiteljski objekt “Chevap house by Duje Pisac”, izvijestili su iz Javne vatrogasne postrojbe Općine Podstrana.

Prema njihovim informacijama, dojava o požaru zaprimljena je nešto iza podneva, nakon čega su na teren odmah upućeni vatrogasci.

Brza intervencija spriječila širenje

Na intervenciju su izašla tri vatrogasca JVP-a Podstrana s jednim vozilom, dok su im se pridružile i kolege iz DVD-a Podstrana s još dva vatrogasca i jednim vozilom.

Požar je, kako navode vatrogasci, nastao zbog zapaljenog ulja, no zahvaljujući brzoj i učinkovitoj reakciji stavljen je pod kontrolu u kratkom vremenu, čime je spriječeno njegovo daljnje širenje unutar objekta.

Na mjestu događaja našao se i vatrogasac iz Gata koji je ponudio pomoć.

Bez težih posljedica

Ranije tijekom dana objavljeno je da je požar izbio u zatvorenom prostoru ugostiteljskog objekta, a vatrogasci su odmah izašli na teren s više vozila.

Prema dostupnim informacijama, nema podataka o ozlijeđenim osobama.

Apel ugostiteljima

Iz JVP-a Podstrana ovom su prilikom uputili i apel svim ugostiteljima da redovito provjeravaju i održavaju ventilacijske sustave i dimnjake kako bi se spriječile slične situacije.

Ovaj događaj još jednom pokazuje koliko je brza reakcija vatrogasaca ključna u sprječavanju većih materijalnih šteta i potencijalnih opasnosti za ljude.