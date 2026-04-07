Izbio požar u ugostiteljskom objektu u Podstrani! Vatrogasci su na terenu

Požar je danas oko 12 sati izbio u jednom ugostiteljskom objektu u Strožancu na području Općine Podstrana.

Uzrok požara za sada nije poznat, a zasad nema ni više detalja o vatrenoj buktinji koja je planula u zatvorenom prostoru.

Na terenu su vatrogasci i pripadnici Javne vatrogasne postrojbe općine Podstrana, koji u gašenju sudjeluju s dva vozila i pet vatrogasaca.

"U tijeku je gašenje", doznajemo iz Županijskog vatrogasnog operativnog centra Splitsko-dalmatinske županije (ŽVOC).