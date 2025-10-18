Garcia najavio iznenađenje

Istra i Hajduk igraju u nedjelju u 16 sati u Puli utakmicu desetog kola SuperSport HNL-a. Hajduk ima jednako bodova kao i Dinamo te ta dva kluba predvode SHNL ljestvicu. Istra je na petom mjestu. Trener Hajduka Gonzalo Garcia prošle sezone je odlično vodio Istru, a bio je trener pulskog kluba i u razdoblju od ljeta 2021. do ljeta 2023. godine.

Uoči povratka u Pulu, Garcia ima određenih problema u kadru, o čemu je govorio na press-konferenciji: "Livaja nije spreman. Jedan dan je trenirao s ostatkom momčadi. Osjetio je opet bol. Neće putovati u Pulu s nama. Durdov trenira s momčadi, a Bamba i Pajaziti su se vratili. Bamba još nije na sto posto, ali je blizu. Pajaziti je na sto posto.

Garcia nema puno opcija na krilima

Karačić također neće igrati. Luka Hodak će pokriti tu poziciju. Iznenađenje će biti s kojim ćemo sistemom igre ići. Formacija ne znači ništa. Nismo igrali onako kako sam htio. Sistem vas ne čini više napadačkim ili obrambenim. Ideja je uvijek ista. Poslali smo krivu poruku u Vukovaru. Tamo nam je bilo teško igrati. Sistem ništa ne znači. Stvar je u pristupu."

Garcia je tako otvoreno najavio ulazak 19-godišnjeg Hodaka u sastav. Mladom bočnom igraču to će biti drugi seniorski nastup za Hajduk i lako je moguće da on bude jedina promjena u ekipi u odnosu na utakmicu u Vukovaru. Pošto u odsustvu Livaje Rebić ima ulogu centralnog napadača, a Durdov i Bamba nisu potpuno spremni, Garcia nema puno opcija na pozicijama krilnih napadača, piše Index.

U odsustvu Livaje pitanje je i tko će biti kapetan Hajduka: "Ne znam tko će biti kapetan. Možda opet Šarlija. Ne mislim da je to toliko važno. Šarlija se uvijek bori, pozitivan je i pomaže svima. Njemu sam dao trakicu jer mislim da je tako najbolje. Pukštas može isto dobiti trakicu, nije me briga. Neće igrati bolje zbog toga. To je samo za fotografiju."

Garcia je dodatno istaknuo kako formacija nije ključna: "Xabi Alonso je igrao s trojicom iza i bio vrlo ofenzivan. Nema veze koji je sustav. Bitno je ne bojati se i igrati dobro. Nisam bio sretan nakon prošle utakmice. Nezadovoljan sam kad pobijedimo, a odigramo loše. Sustav ti ništa ne govori. Treba promatrati namjere koje se žele ostvariti s tim sistemom."