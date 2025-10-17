Garcia otkrio hoće li igrati Livaja: "Nije spreman"

Istra i Hajduk igraju u nedjelju u 16 sati Puli utakmicu desetog kola SuperSport HNL-a. Hajduk ima jednako bodova kao i Dinamo te ta dva kluba predvode SHNL ljestvicu. Istra je na petom mjestu. Utakmicu je najavio trener Hajduka Gonzalo Garcia, koji je prošle sezone odlično vodio Istru, a bio je trener pulskog kluba i u razdoblju od ljeta 2021. do ljeta 2023. godine, piše Index.

O Istri

Proveo sam reprezentativnu stanku tipično. Normalno smo i dobro trenirali. Neki igrači su se i oporavljali od ozljeda. Znam Istru jako dobro. To je izvrsna ekipa na svim pozicijama. Promijenili su trenera, ali neće se oni puno mijenjati kao momčad. Imaju prepoznatljivu igru i ostvarit će bolje rezultate kroz sezonu.

O Livaji i drugim ozlijeđenim igračima

Livaja nije spreman. Jedan dan je trenirao s ostatkom momčadi. Osjetio je opet bol. Neće putovati u Pulu s nama. Durdov trenira s momčadi, a Bamba i Pajaziti su se vratili. Bamba još nije na sto posto, ali je blizu. Pajaziti je na sto posto

O desnom beku

Karačić neće također igrati. Luka Hodak će pokriti tu poziciju. Iznenađenje će biti s kojim ćemo sistemom igre ići. Formacija ne znači ništa. Nismo igrali onako kako sam htio. Sistem vas ne čini više napadačkim ili obrambenim. Ideja je uvijek ista. Poslali smo krivu poruku u Vukovaru. Tamo nam je bilo teško igrati. Sistem ništa ne znači. Stvar je u pristupu.

O proteklim utakmicama

Igrali smo dosad devet utakmica. Rezultate držim po strani. Oni mogu otići na jednu ili drugu stranu. Igrali smo u 80 posto minuta onako kako sam htio. Bili smo agresivni i dobri. Pobijedili smo protiv Lokomotive, koja je jako dobra. U Vukovaru nije bilo lijepo, ali tamo je teren bio jako težak. Vidjet ćete kakvih će problema Lokomotiva imati tamo danas.

O prijemu u Puli

Istra ima sjajnu ekipu i nije lako pobijediti tamo. Imaju niz od 16 utakmica bez poraza doma. Puno je to i nešto pokazuje. Bit će jako teško. Za mene se posebno tamo vratiti. Bio sam tamo dvije i pol godine, za mene je to drugi dom.

Ne znam kako će me primiti tamo. Vjerojatno neki dobro, a neki ne. Neki će sigurno biti ljuti na mene. Ima uvijek fanatičnih navijača, a fanatizam je uvijek utemeljen na mržnji. Očekujem i da ću vidjeti puno prijatelja.

Tko će biti kapetan kad nema Livaje?

Ne znam tko će biti kapetan. Možda opet Šarlija. Ne mislim da je to toliko važno. Šarlija se uvijek bori, pozitivan je i pomaže svima. Njemu sam dao trakicu jer mislim da je tako najbolje. Pukštas može isto dobiti trakicu, nije me briga. Neće igrati bolje zbog toga. To je samo za fotografiju.

O formaciji

Xavi Alonso je igrao s trojicom iza i bio vrlo ofenzivan. Nema veze koji je sustav. Bitno je ne bojati se i igrati dobro. Nisam bio sretan nakon prošle utakmice. Nezadovoljan sam kad pobijedimo, a odigramo loše. Sustav ti ništa ne govori. Treba promatrati namjere koje se žele ostvariti s tim sistemom.

O Niki Siguru i poziciji desnog bočnog

Sigur je stigao danas. Imao je dug put i neće danas trenirati. S nama je, ali vjerojatno neće igrati. Hodak bi trebao igrati. Dobro radi, sluša i primjenjuje sve što mu kažete. Mlad je i mora još puno učiti. Treba mu dati minute. Spreman je za igru, ali moram vidjeti kako će reagirati. Daje sto posto od sebe. Bit će dobar igrač.

O plasmanu hrvatske reprezentacije na Svjetsko prvenstvo

Nije iznenađenje. U zadnjih 20 godina je Hrvatska jedna od stabilnijih momčadi. Nije lako jer je Hrvatska mala zemlja. Uspjeh je postao normalan za vas, ali uspjeh treba zaslužiti. Nekad se naviknemo na stvari koje nisu baš svakodnevne ni normalne.

Treba uživati u uspjesima s Hrvatskom jer možda će biti nekih problema u budućnosti pa ćete ove uspjehe možda više cijeniti. Hrvatska ima dobre mlade igrače. Neke od njih treniram. Siguran sam da će se nastaviti uspjesi hrvatske reprezentacije.