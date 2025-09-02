Gabrijela Žalac osuđena na sedam mjeseci zatvora!

Bivša hrvatska ministrica regionalnog razvoja i fondova EU-a Gabrijela Žalac danas je na Županijskom sudu u Zagrebu osuđena na sedam mjeseci zatvora zbog kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti, objavio je Ured europskog javnog tužitelja (EPPO), piše Dnevnik.hr.

Bivša ministrica u razdoblju od svibnja 2017. do srpnja 2019. naložila je da se u najmanje devet navrata javnim novcem plate njezini privatni troškovi u ugostiteljskim objektima, uključujući proslavu njezina rođendana.

Ti troškovi nisu bili u opravdane službene, već u privatne svrhe, te kao takvi nisu bili prihvatljivi za financiranje sredstvima Unije. Utvrđeno je da su ti troškovi dijelom bili uključeni u troškove nabave Uprave za strateško planiranje i koordinaciju EU fondova iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

Takvim plaćanjem privatnih troškova u ugostiteljskim objektima javnim sredstvima bivša ministrica stekla je nepripadnu imovinsku korist u iznosu od 9732 eura – na štetu financijskih interesa EU-a (85 posto) i Republike Hrvatske (15 posto).

Presuda je rezultat nagodbe o priznanju krivnje, s obzirom na to da je bivša ministrica priznala krivnju za svoje optužbe. Prethodno je tijekom istrage u cijelosti na ime naknade štete uplatila iznos od 9732 eura.

EPPO je neovisni ured javnog tužitelja Europske unije. Odgovoran je za istragu, kazneni progon i podizanje optužnice za kaznena djela protiv financijskih interesa EU-a.