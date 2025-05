Gabrijela Žalac pregovara s EPPO-om o priznanju krivnje!

Afera "softver", odnosno nabava računalnog programa za upravljanje europskim fondovima koja je prije nekoliko godina duboko uzdrmala DORH, ali i Hrvatsku, mogla bi dobiti neočekivani rasplet.

Naime, kako neslužbeno doznajemo, prvookrivljena u tom slučaju, bivša ministrica Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU), Gabrijela Žalac, koja je dosad žestoko odbacivala optužbe da je 2017. i 2018. namještala svojem poznaniku natječaj za kupnju kompjutorskog programa za upravljanje europskim fondovima, u pregovorima je s Europskim uredom javnog tužitelja (EPPO) oko priznanja krivnje, piše Jutarnji list.

Informacije o pregovorima bivše ministrice nismo mogli provjeriti kod njezine odvjetnice Jadranke Sloković, koja se nije javljala na naše telefonske pozive, no kako smo neslužbeno doznali, navodno su pregovori došli u vrlo ozbiljnu fazu u kojoj se razgovara o konkretnim sankcijama na koje bi Žalac trebala pristati u zamjenu za priznanje krivnje.

Vijest o tome da bi Žalac mogla priznati krivnju dolazi kao prilično iznenađenje jer je ona od samih početaka odbacivala sve optužbe u tom slučaju, a nakon što je EPPO protiv nje podignuo optužnicu, ona i njezini branitelji žestoko su osporavali zakonitost dokaza u optužnici, srušivši i jednom pred Visokim kaznenim sudom odluku zagrebačkog Županijskog suda da su dokazi zakoniti.

Radilo se, kako je to već poznato, o osporavanju zakonitosti poruka iz mobitela bivše državne tajnice Josipe Pleslić (ex Rimac), inače prijateljice Gabrijele Žalac, u kojim porukama se spominjao aktualni premijer AP. Naime, kada je USKOK uhitio Pleslić (Rimac), u njezinu je mobitelu, naravno, pronašao i vrlo opsežnu komunikaciju koju je imala sa Žalac, a ta komunikacija je, osim u USKOK-ovim predmetima protiv Rimac, od kojih je s njome također optužena i Žalac, postala dokaz i u predmetu EPPO-a u aferi "softver", jer je otkriveno da se dio komunikacije između njih dvije odnosio upravo na komentiranje nabave spornoga softvera za MRRFEU. No, sva ova osporavanja zakonitosti tih poruka nedavno su pala u vodu kada je VKS iz drugog puta potvrdio odluku optužnog vijeća te pravomoćno dokaze protiv Žalac proglasio zakonitima.

Prema optužbama EPPO-a, posao nabave programa za upravljanje europskim fondovima, tzv. SPUR-a, 2018. namješten je za prijatelja Žalčeve, informatičara Mladena Šimunca, koji je godinu dana ranije, 2017., već pokušao gotovo identičan program prodati MRFFEU pod imenom PLUR. No, Državna komisija za kontrolu postupka javne nabave (DKOM) srušila je po žalbi KING ICT-ja taj posao koji je sklopljen direktnim pregovaranjem sa Šimuncem te je naloženo da se provede javna nabava.

Međutim, tvrde europski tužitelj, i javna nabava koja je potom uslijedila bila je namještena te su na kraju kao jedini ponuđač posao dobile dvije udružene tvrtke, Infodom i Ampelos, a za potonji EPPO tvrdi da je zapravo bio paravan za Šimunca. Direktor Ampelosa Marko Jukić također je optužen zajedno sa Žalac i Šimuncem, kao i ravnatelj SAFU-a Tomislav Petric.

Ovaj slučaj, koji su mediji prozvali afera "softver", u fokus javnosti dospio je kada se otkrilo da je USKOK u proljeće 2021. ocijenio kako ne postoji dovoljno dokaza da se pokrene kazneni postupak u ovom slučaju, da bi predmet ubrzo preuzeo novoosnovani EPPO koji je pokrenuo postupak, a zbog čega su počele optužbe na račun USKOK-a da je želio zaštititi Žalac usprkos činjenici da je USKOK Žalac već dotad osumnjičio u dva druga predmeta.