Fotograf snimio nevjerojatan prizor s Visa: Italija “izronila” cijelim horizontom

Italija na dlanu

Nevjerojatno dobra slika na kojoj se vidi Italija gotovo na cijelom horizontu!

Razlog za to je i dobra vidljivost, i povoljan trenutak s obzirom na zalazak sunca i udaljenost. Ovo je naime, snimljeno iznad Komiže na otoku Visu.

Ne vidi se samo najviše planine Apenina - Majella i Gran Sasso nego i brojni drugi apeninski vrhovi, pa i ne samo vrhovi.

 

Iznad horizonta se pojavila Italija, bura je očistila "pogled": Pogledajte impresivne prizore s mosorske zvjezdarnice

