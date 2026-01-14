Fotograf snimio nevjerojatan prizor s Visa: Italija “izronila” cijelim horizontom

Nevjerojatno dobra slika na kojoj se vidi Italija gotovo na cijelom horizontu!
Razlog za to je i dobra vidljivost, i povoljan trenutak s obzirom na zalazak sunca i udaljenost. Ovo je naime, snimljeno iznad Komiže na otoku Visu.
Ne vidi se samo najviše planine Apenina - Majella i Gran Sasso nego i brojni drugi apeninski vrhovi, pa i ne samo vrhovi.
