Iznad horizonta se pojavila Italija, bura je očistila "pogled": Pogledajte impresivne prizore s mosorske zvjezdarnice

Između jučerašnje i sutrašnje ciklone, bura je barem nakratko očistila atmosferu pa je vidljivost bila izvrsna. S otoka i obalnih planina mogla se vidjeti Italije, točnije vrhovi talijanskih Apenina.

270 km udaljen masiv Gran Sasso jasno se vidi iako mi je najviši vrh, 2912 metara visok Corno Grande bio pod oblacima. Na fotografijama se u prednjem planu vidi Šolta, iza se uoči hrid Jabuka iza koje se uzdižu talijanski Apenini.

Nešto prema jugoistoku, iza Šolte, vidi se naš otok Sveti Andrija, a iza njega druga najviša planina Apenina, Maiella. Vidi joj se samo njen lijevi dio, ostatak su prekrili oblaci. Ona za razliku od višeg Gran Sassoa ne izgleda nazubljeno nego je zaobljena.

Na ostatku fotografija možete vidjeti pojedine dijelove Splita, okolice, Mosora i Dubrava.