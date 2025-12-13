FOTOGALERIJA Sandi Cenov nastupio na Pjaci uz sjajnu atmosferu

Večeras je ispred Stare gradske vijećnice na Pjaci nastupio Sandi Cenov, odmah nakon paljenja treće adventske svijeće. Njegov koncert održan je u sklopu adventskog programa te je privukao velik broj posjetitelja, pa je Pjaca bila jako dobro ispunjena.

Publika je uživala u sjajnoj atmosferi i prepoznatljivim hitovima koji su obilježili dugogodišnju karijeru Sandija Cenova, a večerašnji nastup još je jednom potvrdio njegovo mjesto među omiljenim domaćim glazbenicima.

Pogledajte FOTOGRAFIJE: