VELIKA FOTOGALERIJA Evo kako je bilo na paljenju treće adventske svijeće u Đardinu

Na blagdan sv. Lucije u 17 sati u splitskom Đardinu održat će se paljenje treće adventske svijeće - svijeće radosti. Svijeću je upalio zamjenik gradonačelnika Ivo Bilić i fra Kristijan Stipanović, uz blagoslov i poruku mira, nade i zajedništva.

Svečanosti je prethodilo donošenje Betlehemskog svjetla u organizaciji Splitskog skautskog zbora, a program je glazbeno obogatio Zbor Mihovil.

"Približavamo se Božiću, evo upalili smo i treću svijeću, svijeću radosti. Ona nam pokazuje da je ovo vrijeme radosti, i da uz nadu i mir koje smo slavili u prošle dvije svijeće. Zajedno nam pokazuju put koji ide prema Božiću", kazao je zamjenik gradonačelnika Ivo Bilić.

"Prekrasan je ambijent u Đardinu, upalili smo i treću adventsku svijeću, svijeću radosti. Neka radost i veselje odiše Gradom Splitom, i neka svi osjećaju zajedništvo i veselje uz bogat program koji imamo za sve generacije. Večeras je i koncert Sandija Cenova na Pjaci, vjerujem da će se građani odazvati i proveseliti", poručio je gradonačelnik Splita, Tomislav Šuta.

Značenje treće adventske svijeće

Adventski vijenac čine dva temeljna simbola: krug i svijeće, odnosno svijetlo. Krug ili prsten bez početka i kraja shvaća se kao simbol vječnosti i vjernosti. Adventski vijenac tumači se kao znak Božje vjernosti zadanim obećanjima. Postavlja se na stol u vrijeme Došašća, kao simbol iščekivanja Božića. Kršćani na adventskom vijencu svake nedjelje pale četiri svijeće, a svaka od njih ima svoje značenje.

Ove nedjelje na redu je treća adventska svijeća. Ona u prvi plan stavlja radost i veselje, a uči nas da budemo radosni i zahvalni na svemu što imamo u životu. Govori nam: budimo radosni jer imamo obitelj i prijatelje, jer imamo dobro zdravlje, jer smo spoznali što je to ljubav i jer svakoga dana imamo priliku nekome uljepšati dan.

Treća svijeća naglašava i radosno iščekivanje skorog Kristova dolaska pa se može uzeti ružičasto ruho, a glazbala mogu jače svirati.

