FOTOGALERIJA Ovako izgleda Split u vrijeme Adventa. Donosimo prizore

Na blagdan svete Lucije, u petak u 17 sati, splitski je Đardin bio mjesto paljenja treće adventske svijeće – svijeće radosti. U svečanom ozračju svijeću su upalili zamjenik gradonačelnika Ivo Bilić i fra Kristijan Stipanović, uz blagoslov te poruku mira, nade i zajedništva.

Događaju je prethodilo donošenje Betlehemskog svjetla u organizaciji Splitskog skautskog zbora, a program je glazbeno obogatio Zbor Mihovil, koji je dodatno naglasio blagdansku atmosferu u srcu grada.

Zamjenik gradonačelnika Ivo Bilić istaknuo je simboliku treće svijeće u adventskom razdoblju. "Približavamo se Božiću, evo upalili smo i treću svijeću, svijeću radosti. Ona nam pokazuje da je ovo vrijeme radosti, i da uz nadu i mir koje smo slavili u prošle dvije svijeće. Zajedno nam pokazuju put koji ide prema Božiću", poručio je.

S porukom optimizma i zajedništva obratio se i gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, naglasivši kako je Đardin ovih dana posebno dojmljiv. "Prekrasan je ambijent u Đardinu, upalili smo i treću adventsku svijeću, svijeću radosti. Neka radost i veselje odiše Gradom Splitom, i neka svi osjećaju zajedništvo i veselje uz bogat program koji imamo za sve generacije. Večeras je i koncert Sandija Cenova na Pjaci, vjerujem da će se građani odazvati i proveseliti", rekao je Šuta.

U nastavku blagdanskih događanja, bacili smo đir po centru Splita koji je jako dobro okićen, a kako sve izgleda, pogledajte u nastavku.