FOTOGALERIJA Ovo je Sinj. Pogledajte čarobne prizore zimske idile

Snijeg je danas stigao i u Sinj te je u kratkom vremenu zabijelio ulice, krovove i zelene površine u gradu. Zimski ugođaj osjetio se i u središtu, a hladna epizoda proširila se i na unutrašnjost Dalmacije. Donosimo prekrasne prizore i idilične zimske snimke iz zraka iz Sinja i sinjskog kraja koje najbolje dočaravaju koliko je grad zabijelio.

Istodobno, Hrvatski autoklub (HAK) upozorava vozače na zahtjevne uvjete na cestama: kolnici su u velikom dijelu zemlje mokri i skliski, a zbog niskih temperatura mjestimice je moguća poledica. Na pojedinim područjima dodatni problem može biti i magla, pa se preporučuje pojačan oprez.

Sklisko, poledica moguća – zimska služba na terenu

Prema HAK-u, snijeg mjestimice pada u Lici i Dalmaciji, a na dijelu prometnica već su proglašeni zimski uvjeti. Na terenu su ekipe zimske službe – čisti se i posipa – no promet se ponegdje odvija sporije i zbog vozila koja rade na održavanju cesta.

Zbog zimskih uvjeta i sigurnosti prometa, HAK navodi da je na pojedinim cestama uvedena zabrana prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, kao i za vozila bez propisne zimske opreme. Među istaknutim dionicama je i DC1 na relacijama Gračac–Knin i Solin–Klis.

Savjet vozačima

Vozačima se preporučuje da prilagode brzinu uvjetima na cesti, drže veći sigurnosni razmak te da na put ne kreću bez odgovarajuće zimske opreme – osobito u područjima gdje se kolnik može brzo zaledeniti.

U nastavku pogledajte prekrasne prizore i idilične zimske snimke iz zraka iz Sinja.