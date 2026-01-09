FOTOGALERIJA Ovo je Sinj. Pogledajte čarobne prizore zimske idile

Snijeg je danas stigao i u Sinj te je u kratkom vremenu zabijelio ulice, krovove i zelene površine u gradu. Zimski ugođaj osjetio se i u središtu, a hladna epizoda proširila se i na unutrašnjost Dalmacije. Donosimo prekrasne prizore i idilične zimske snimke iz zraka iz Sinja i sinjskog kraja koje najbolje dočaravaju koliko je grad zabijelio.
Istodobno, Hrvatski autoklub (HAK) upozorava vozače na zahtjevne uvjete na cestama: kolnici su u velikom dijelu zemlje mokri i skliski, a zbog niskih temperatura mjestimice je moguća poledica. Na pojedinim područjima dodatni problem može biti i magla, pa se preporučuje pojačan oprez.
Sinj pod snijegom: HAK upozorava na sklisne kolnike i moguću poledicu
Sklisko, poledica moguća – zimska služba na terenu
Prema HAK-u, snijeg mjestimice pada u Lici i Dalmaciji, a na dijelu prometnica već su proglašeni zimski uvjeti. Na terenu su ekipe zimske službe – čisti se i posipa – no promet se ponegdje odvija sporije i zbog vozila koja rade na održavanju cesta.
Zbog zimskih uvjeta i sigurnosti prometa, HAK navodi da je na pojedinim cestama uvedena zabrana prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, kao i za vozila bez propisne zimske opreme. Među istaknutim dionicama je i DC1 na relacijama Gračac–Knin i Solin–Klis.
FOTO I VIDEO Prizori kod Sinja su nestvarni. Pogledajte ovo
Savjet vozačima
Vozačima se preporučuje da prilagode brzinu uvjetima na cesti, drže veći sigurnosni razmak te da na put ne kreću bez odgovarajuće zimske opreme – osobito u područjima gdje se kolnik može brzo zaledeniti.
U nastavku pogledajte prekrasne prizore i idilične zimske snimke iz zraka iz Sinja.