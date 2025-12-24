FOTOGALERIJA Badnjak na Pjaci u znaku zajedništva i topline: Danijela Martinović rasplesala i raznježila Split

Unatoč kiši koja je u ranim jutarnjim satima smočila gradske ulice, Badnjak je i ove godine u Splitu protekao u vedrom i veselom raspoloženju. Kako su se oblaci povlačili, tako su se i rijeke ljudi slijevale na trgove i gradske ulice kojima je tradicionalno sve mirisalo na bakalar.

Blagdanskim šušurom sve je odisalo i za vrijeme tradicionalne podjele bakalara na Pazaru, kao i kada su glasove udružile Klape Ispod ure. Nakon njih, na Pjacu je stigla Danijela Martinović, koja je svojim nastupom donijela veselu i emotivnu energiju u samo srce grada, baš onakvu kakva je tipična za Badnjak u Splitu. Na ovaj poseban dan u godini, kada se zaboravljaju svakodnevne brige, a grad diše sporije i toplije, Pjaca je pucala od osmijeha i dobre volje.

"Volim riječi, ali ovo se ne može opisati riječima, ovo se može samo osjetiti", rekla je Danijela istaknuvši kako ju kiša nimalo nije zamarala. Iako je prognoza najavljivala nestabilno vrijeme, dodala je da je vjerovala u Split. "Rekli su mi kakva je prognoza, a ja sam samo rekla - ma vi ne znate Split. I stvarno nas je i nebo danas čulo", poručila je uz osmijeh.

Publiku je pozvala da blagdane iskoriste za ono najvažnije: "Nemojte da vam prođe niti jedan dan, a da nekome ne kažete da ga volite, jer sutra tu priliku možda nećete imati, zato je nemojte propuštati", rekla je Danijela, dodavši kako je život prekratak za gorčinu te da je važno da naučimo jedni drugima opraštati.

"Želim vam puno blagoslova, uspjeha, sreće i zdravlja, sve najbolje za Božić i Novu godinu, ali i ono najvažnije - da vi budete blagoslov nekome u životu", poručila je za kraj koncerta Danijela.

Adventski program na Pjaci nastavlja se u petak, 26. prosinca, na blagdan svetog Stjepana, kada u 19 sati nastupa Miroslav Škoro. Njegov ljetni koncert u Splitu je bio odgođen zbog lošeg vremena, zbog čega se ovoga puta s još većim nestrpljenjem iščekuje.

Cjelokupan program adventskih događanja dostupan je na advent.split.hr