FOTO Uz A1 u Dalmaciji ima dosta snijega. Budite jako oprezni!

Sredozemna ciklona i dalje kroji vrijeme na Jadranu, donoseći Dalmaciji kombinaciju obilne kiše uz obalu i snijega u višim predjelima Zagore. Iako se situacija u priobalju djelomično smirila, nestabilno vrijeme zadržava se nad većim dijelom regije.

Tijekom dana snijeg je padao u dijelu Dalmatinske zagore, gdje su se temperature spustile dovoljno nisko da kiša prijeđe u pahulje. Lokalno su se formirali i tanji snježni pokrivači, a zimski uvjeti najizraženiji su u višim predjelima, osobito na Mosoru.

Zimski ugođaj diljem Dalmacije

Najviše oborina zabilježeno je na širem kliškom području te u Cetinskoj i Imotskoj krajini. Ondje je kiša mjestimice bila obilnija, dok su u planinskim zonama padaline poprimile snježni karakter.

Posebno zimski ugođaj osjetan je na Mosoru, gdje je kod planinarskog doma palo oko pet centimetara snijega. Prema najavama meteorologa, oborine bi se mogle nastaviti i tijekom noći, pa nije isključeno daljnje povećanje snježnog pokrivača u višim predjelima Zagore.

Zimski uvjeti vidljivi su i na prometnicama. Na kamerama Hrvatskog autokluba (HAK) može se uočiti da je na kod autocesta diljem Dalmacije i dalje prisutan snježni pokrivač, što upućuje na potrebu dodatnog opreza u prometu, osobito na dionicama koje prolaze kroz više nadmorske visine.