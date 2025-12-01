FOTO Na nebu iznad Dalmacije se pojavio veliki svjetlosni krug oko Mjeseca. Evo što znači

Prvi dan prosinca u Dalmaciji obilježio je stabilan i pretežno sunčan dan, uz najviše temperature između 11 i 17°C. Jutro je bilo osjetno hladnije, posebno u Zagori gdje je zabilježen i mraz.

U večernjim satima iznad otvorenog mora počeli su se stvarati prvi kišni oblaci, najavljujući promjenu i nešto nestabilnije vrijeme u dijelu Dalmacije.

Ponedjeljak navečer obilježila je i upečatljiva pojava na nebu, svjetlosni prsten oko Mjeseca, poznat kao Halo mjesec.

Halo nastaje kada se mjesečeva svjetlost lomi na ledenim kristalićima unutar tankih visokih oblaka, cirostratusa koji se nalaze na visinama od 7 do 11 kilometara. Ti oblaci, uvijek ledeni zbog niskih temperatura na tim visinama, stvaraju uvjete za optički efekt u kojem se svjetlost savija i tvori kružni sjajni obruč oko Mjeseca.

Spektakularan prizor tako je dodatno uljepšao miran početak meteorološke zime u Dalmaciji.