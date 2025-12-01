Mislili ste da će prosinac donijeti sunčane dane? Ništa od toga, već sutra obilna kiša u dijelu zemlje

Iza nas je studeni, a s njim je završila i klimatološka jesen. Ipak, na onu kalendarsku zimu još ćemo čekati tri tjedna. Naime, zimski solsticij nastupit će 21. prosinca 2025. u 16:03 sati, označavajući početak zime i najkraći dan u godini. Taj dan će imati 8 sati i 57 minuta dnevnog svjetla, a nakon toga dani će postupno postajati duži do lipanjskog solsticija.

Klimatološka jesen za nama je bila vrlo raznolika - i temperaturno i oborinski. Pri tome je najveći oborinski deficit ove godine donio rujan, a studeni je opravdao epitet najkišovitijeg u godini. Studeni je opravdao i sam naziv jer je imao dosta hladnijih dana od prosjeka, pri čemu će ostati upamćen zimski udar sa snijegom u Dalmatinskoj zagori u drugom dijelu mjeseca.

Prosinac će u prvom tjednu također donijeti šarenilo vremenskih scenarija, ali pravu zimu neće. Naprotiv, dani će većinom biti malo topliji od prosjeka za dio godine. Bit će i sunčanih i oblačnih dana, a najveća mogućnosti kiše je na prijelazu utorka na srijedu kada će na vrijeme utjecati nova ciklona u srednjom Sredozemlju.

Danas će biti djelomično sunčano i suho. Uglavnom navečer nad otvorenim morem može biti vrlo malo kiše. Uz obalu u početku burin, potom slab levant. Na moru će zapuhati slabo, rijetko gdje i umjereno jugo u drugom dijelu dana. Minimalne jutarnje temperature zraka od -4°C ponegdje u Dalmatinskoj zagori do 10°C ponegdje uz obalu i na otocima. Najviše dnevne temperature većinom od 11 do 16°C.

U utorak pretežno oblačno. Veća mogućnost kiše je nad morem i otocima, manja u zaleđu obale, a najmanja u zaleđu sjeverne Dalmacije. Ipak, mjestimice će uz pljuskove pasti i preko 50 litara kiše po metru kvadratnome do kraja dana. Puhat će umjereno do pojačano jugo, na moru i jako. Jutro će biti toplije, najviše dnevne temperature većinom od 11 do 16°C.

U srijedu nastavak promjenjivog vremena. Oblačnije u prvom dijelu dana kada će mjestimice u srednjoj i južnoj Dalmaciji i dalje biti kiše, pljuskova i grmljavine, ponajviše na moru. Oborine će biti vrlo neravnomjerno raspoređene - od područja gdje će potpuno izostati, do onih gdje će pasti preko 50 litara. Prema kraju dana postupno stabilnije. Jugo će puhati u prvom dijelu dana, slabit će prema večeri i okretati na slabu buru. Temperature zraka bez veće promjene u odnosu na utorak.

U četvrtak i petak bit će promjenjivo oblačno i većinom suho. Ipak, mjestimice, a osobito nad morem, može biti slabe i prolazne kiše. Uz veći dio obale puhat će slaba do umjerena bura, jača podno Velebita. Danju će biti malo toplije.

I u dane vikenda neće biti sunčano. I dalje će biti povremeno više oblaka, tek ponegdje s vrlo malo kiše, osobito u nedjelju. Puhat će slaba do umjerena bura, ali neće biti hladno. Najviše dnevne temperature većinom od 11 do 16°C.