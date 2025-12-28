FOTO I VIDEO Vanna na Pjaci u Splitu

Popularna pjevačica Vanna sa svojim bendom večeras nastupa na splitskoj Pjaci u sklopu Adventa u Splitu, a središnji gradski trg ponovno je u koncertnom ritmu i očekuje se odlična atmosfera.

Susret na putu prema Splitu

Vannu smo danas prije koncerta dobili na putu prema Splitu, uoči nastupa koji je mnogima jedan od najiščekivanijih na programu Adventa. "Radujem se susretu sa splitskom publikom, prije par godina nastupali smo na Sustipanu i publika nas je nosila. Split zna što je prava glazba. Nadamo se da će Pjaca biti puna i da nas neće otpuhati bura."

Iako se u šali dotaknula bure, dan je bio predivan, a večer idealna za druženje i nastup na otvorenom – baš kako Split voli u prosincu.

U razgovoru za Dalmaciju Danas, Vanna je danas podsjetila i na razvoj svoje karijere – od faza koje su obilježile devedesete, ET i tadašnju “dance scenu”, do današnjih nastupa – ističući koliko joj znači što publika i dalje stoji uz nju. "Karijera je imala svoje faze i ona je rasla s vremenom, drago mi je da nas publika još uvijek želi i daje nam poticaj, drago mi je da su to iz Grada Splita prepoznali."