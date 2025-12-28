Vanna uoči koncerta u Splitu: "Nadamo se da će Pjaca biti puna i da nas neće otpuhati bura"

Prepune su koncertne večeri na splitskoj Pjaci u okviru ovogodišnjeg Adventa. Danas nam stiže Vanna, sa svojim bendom, na još jedan glazbeni događaj, za koji će središnji gradski trg opet biti ispunjen.

Ovu glazbenu divu dobili smo na putu prema Splitu.

"Radujem se susretu sa splitskom publikom, prije par godina nastupali smo na Sustipanu i publika nas je nosila. Split zna što je prava glazba. Nadamo se da će Pjaca biti puna i da nas neće otpuhati bura."

Ma nema bure, dan je predivan, večer idealna za druženje i nastup, a moja generacija vas pamti još sa ET-em iz devedesetih i "dance scene", kada ste svojom glazbom u vrijeme Domovinskog rata davali jedan optimizam?

"Karijera je imala svoje faze i ona je rasla s vremenom, drago mi je da nas publika još uvijek želi i daje nam poticaj, drago mi je da su to iz Grada Splita prepoznali."