FOTO I VIDEO Promaya i mladi glazbenici Hatzea rasplesali Marmontovu. Pogledajte ovaj show u Splitu!

Večeras je Marmontova ulica u Splitu postala prava mala pozornica na otvorenom. U srcu grada okupila se ekipa iz benda Promaya i mladi glazbenici iz Glazbene škole Josipa Hatzea, a njihova je svirka u trenu privukla prolaznike i pretvorila šetnicu u veselo adventsko okupljanje.

Ljudi su se zaustavljali, ostajali i ubrzo postali dio nastupa – pjevalo se s glazbenicima, pljeskalo u ritmu, a mnogi su i zaplesali. Atmosfera je bila opuštena i topla, baš onakva kakva se traži u prosincu: spontana, glasna i puna osmijeha.

Posebno je dojmljivo bilo vidjeti kako glazba spaja generacije. Među okupljenima su bili učenici, stariji Splićani, turisti i društva iz grada – svi zajedno u istom ritmu.

U kombinaciji iskustva Promaye i energije mladih iz Hatzea nastao je ulični "show" koji je Marmontovoj dao život i gradski šušur. Dok su se pjesme nizale, stvarala se prava adventska, vesela atmosfera – ona koja se ne planira, nego se jednostavno dogodi.