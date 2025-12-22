FOTOGALERIJA Ovako danas izgleda splitski Advent

Centar Splita danas je živio u pravom blagdanskom ritmu: adventske kućice, mirisi cimeta i kuhanog vina te svjetlosne instalacije pretvorile su gradsku jezgru u šetnicu punu božićnog ugođaja. Prošetali smo splitskim Adventom i zabilježili najvažnije, najljepše okićene lokacije u samom srcu grada.

Najviše pogleda, kao i uvijek, privlače glavne točke u centru – ondje gdje se svjetlucave lampice prepliću s kamenim pročeljima i gdje se, uz glazbu i žamor, najlakše uhvati onaj "topli" osjećaj prosinca. Dekoracije su ove godine posebno dojmljive: od velikih svjetlećih motiva i foto-kutaka do elegantno osvijetljenih ulica.

Kako je bilo i što smo sve snimili na današnjem splitskom Adventu, pogledajte u galeriji našeg fotoreportera Igora Jakšića.