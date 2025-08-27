FOTO I VIDEO Prepun je Sustipan. Emotivni TBF: "Ovaj koncert nije ispraćaj, ovo je Cipi besa do nebesa. Volimo te"

Ovogodišnje izdanje festivala Sustipan Vibrez, u organizaciji Hrvatskog doma Split, donosi ukupno šest koncerata svjetske i popularne glazbe na popularnoj lokaciji. Festival nudi raznovrstan program za sve ljubitelje glazbe, a u ponudi su pojedinačne i festivalske ulaznice.

Cijene ulaznica i festivalske opcije

Cijene ulaznica za pojedinačne koncerte su sljedeće:

Stajaća mjesta: 30 €

Sjedeća mjesta: 45 €

VIP stol (4 sjedeća mjesta s pićem dobrodošlice): 180 €

Uz to, dostupne su i festivalske ulaznice:

Stajaća mjesta: 70 €

Sjedeća mjesta: 90 €

Više informacija o festivalskim ulaznicama moguće je pronaći na službenim stranicama festivala.

Programu festivala pridružuje se i KLFM Soundystem, eklektični DJ kolektiv splitskog community radija klfm.org. Oni su zaduženi za zvučnu podlogu prije i nakon koncerata, stvarajući dodatnu glazbenu atmosferu za posjetitelje.

TBF i Jazz orkestar HRT-a nastupaju na Sustipanu

Večerašnji koncert obilježava TBF, legende splitske glazbene scene, koji nastupaju u pratnji Jazz orkestra HRT-a. Ovaj jedinstveni spoj urbanog zvuka i jazz aranžmana nudi potpuno novi glazbeni doživljaj.

TBF djeluju od 1990. godine, spajajući hip hop, funk, pop, rock, pa čak i klapsko pjevanje. Njihov autentičan stil, energični nastupi uživo i tekstovi bogati društvenim i svakodnevnim temama osigurali su im status jednog od najprepoznatljivijih glazbenih imena regije.

Koncert posvećen preminulom Frani Deliću Cipi

Na početku koncerta, članovi splitskog TBF-a su izjavili: "Ovaj koncert posvećujemo njemu, kad je već sudbina tako htjela. Ovaj koncert nije ispraćaj, ovo je njemu besa do nebesa. Volimo te i ljubimo te, a vi večeras guštajte s nama njemu u čast."

Naime, večerašnji koncert TBF je posvetio preminulom kolegi i prijatelju i poznatom Splićaninu, Frani Deliću Cipi. Koncert je u tijeku i privlači pažnju publike kao pravi glazbeni spektakl.

Kako doznajemo, na koncertu su brojni poznati, a Sustipan je prepun. TBF je na početku zaradio ogromni pljesak, a publika ih je najviše podržala kada su održali prigodni i kratki govor za preminulog kolegu i prijatelja.

Podsjetimo, ranije smo pisali da su ogromne gužve bile na redovima prije početka koncerta, ali je sve išlo vrlo brzo i bez poteškoća.