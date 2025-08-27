FOTO Ovo su prizori na Sustipanu, ogromna je gužva

Ovogodišnje izdanje festivala Sustipan Vibrez, u organizaciji Hrvatskog doma Split, donosi ukupno šest koncerata svjetske i popularne glazbe na popularnoj lokaciji. Festival nudi raznovrstan program za sve ljubitelje glazbe, a u ponudi su pojedinačne i festivalske ulaznice.

Cijene ulaznica i festivalske opcije

Cijene ulaznica za pojedinačne koncerte su sljedeće:

Stajaća mjesta: 30 €

Sjedeća mjesta: 45 €

VIP stol (4 sjedeća mjesta s pićem dobrodošlice): 180 €

Uz to, dostupne su i festivalske ulaznice:

Stajaća mjesta: 70 €

Sjedeća mjesta: 90 €

Više informacija o festivalskim ulaznicama moguće je pronaći na službenim stranicama festivala.

KLFM Soundystem osigurava glazbeni ugođaj

Vrijedi napomenuti da se programu festivala pridružio i KLFM Soundystem, električni DJ kolektiv splitskog community radija klfm.org. Oni su zaduženi za zvučnu podlogu prije i nakon koncerata, stvarajući dodatnu glazbenu atmosferu za posjetitelje.

TBF i Jazz orkestar HRT-a večeras na Sustipanu

Ipak, Večerašnji koncert obilježit će TBF, legende splitske glazbene scene, koji nastupaju u pratnji Jazz orkestra HRT-a. Ovaj jedinstveni spoj urbanog zvuka i jazz aranžmana nudi potpuno novi glazbeni doživljaj.

Grupa TBF djeluje od 1990. godine, spajajući hip hop, funk, pop, rock, pa čak i klapsko pjevanje. Njihov autentičan stil, energični nastupi uživo i tekstovi bogati društvenim i svakodnevnim temama osigurali su im status jednog od najprepoznatljivijih glazbenih imena regije.

Posvećenost preminulom glazbeniku

TBF će večerašnji koncert posvetiti preminulom kolegi i prijatelju i poznatom Splićaninu Frani Deliću Cipi.

"Iako smo duboko potreseni iznenadnim i preranim odlaskom našeg Cipe, održat ćemo koncert na Vibrez festival na Sustipanu koji posvećujemo sjećanju na njegov život kojim je neizmjerno obogatio naše živote. Takvog strastvenog zaljubljenika u glazbu red je ispratiti sjajnim koncertom."

Velika posjećenost, ali red se brzo pomiče

Kako doznajemo, pred koncert je zabilježena velika gužva, no redovi se kreću brzo i svi posjetitelji će moći pravovremeno ući na koncert.