FOTO I VIDEO I Kerum prikazan na kaštelanskim maškarama: "Zatvor Bilice"

Održane su završne maškare Donjokaštelanskog krnjevala. Krnje lutke u liku Ante Pavelića i Josipa Broza Tita igraju posljednju "utakmicu", te nakon 80 godina traže provjeru VAR-a.

Osim toga, vrijedi napomenuti da je na današnjem krnjevalu u Kaštelima posebnu pozornost privukla je točka "Zatvor Bilice" u kojoj je vjerno prikazan boravak Željka Keruma. Podsjećamo, Željko Kerum je početkom prosinca izazvao prometnu nesreću te napustio mjesto događaja. Zbog toga je blagdana proveo iza rešetaka te je pri izlasku iz zatvora pozdravio ekipu koja mu je unutra pravila društvo.

Također, u Kaštelima se moglo vidjeti i drugo probrano društvo. Donjokaštelanski krnjeval posjetili su Željko Kerum, Tito, Pavelić, Milan Bandić, Thompson, Tomašević, Kolinda Grabar-Kitarović, Trump, Mamić, Ceca te mnogi drugi.

"Pozdravljam svoje kolege iz ćelije - cimere, Jalu, Franu, Matu, Kneza, Turčina, Srbina, Gunjaču. Pozdravljam sve koji su sa mnom šetali i hvala djelatnicima zatvora na profesionalnosti", kazao je Kerum pri izlasku iz zatvora.

Danas su Kaštelani na satiričan način prikazali njegov boravak u zatvoru, a osim Keruma u točci su bili svi cimeri, te neizostavan pršut i pečeno.

OSUDA

Igraju se produžeci Drugog svjetskog rata, kad je na nišanu brat držao drugog brata. Jozo Bravar i Ante Poglavar s puno žara nakon 80 godina traže provjeru VAR-a.

Jozo Bravar piva Anti:

Nemoj noći do Neretve doći,

a do Jajca sve će brige proći.

Noćas ja i Ante, zlato moje,

petokrake zvijezde brojimo u dvoje.

Ante Poglavar piva Jozi:

Nemoj noći za spremnog doma doći,

a do Drine sve će brige proći.

Noćas ja i Jozo, zlato moje,

kukaste križe crtamo u dvoje.

Noćas ja i zlato moje

svaki svoje brojimo heroje.

Noćas ćemo gorit, ja i zlato moje,

nismo više važni, fala van na pažnji.

(Maksimoviću, sviraj kraj utakmice)