FOTO I VIDEO Kaštelani "spalili" Tita i Pavelića: "Igraju se produžeci Drugog svjetskog rata"

Nakon 80 godina traže provjeru VAR-a

Održane su završne maškare Donjokaštelanskog krnjevala. Krnje lutke u liku Ante Pavelića i Josipa Broza Tita igraju posljednju "utakmicu", te nakon 80 godina traže provjeru VAR-a.

OSUDA

Igraju se produžeci Drugog svjetskog rata, kad je na nišanu brat držao drugog brata. Jozo Bravar i Ante Poglavar s puno žara nakon 80 godina traže provjeru VAR-a.

Jozo Bravar piva Anti:
Nemoj noći do Neretve doći,
a do Jajca sve će brige proći.

Noćas ja i Ante, zlato moje,
petokrake zvijezde brojimo u dvoje.

Ante Poglavar piva Jozi:
Nemoj noći za spremnog doma doći,
a do Drine sve će brige proći.

Noćas ja i Jozo, zlato moje,
kukaste križe crtamo u dvoje.

Noćas ja i zlato moje
svaki svoje brojimo heroje.

Noćas ćemo gorit, ja i zlato moje,
nismo više važni, fala van na pažnji.

(Maksimoviću, sviraj kraj utakmice)

