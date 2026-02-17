FOTO I VIDEO Kaštelani "spalili" Tita i Pavelića: "Igraju se produžeci Drugog svjetskog rata"

Održane su završne maškare Donjokaštelanskog krnjevala. Krnje lutke u liku Ante Pavelića i Josipa Broza Tita igraju posljednju "utakmicu", te nakon 80 godina traže provjeru VAR-a.
OSUDA
Igraju se produžeci Drugog svjetskog rata, kad je na nišanu brat držao drugog brata. Jozo Bravar i Ante Poglavar s puno žara nakon 80 godina traže provjeru VAR-a.
Jozo Bravar piva Anti:
Nemoj noći do Neretve doći,
a do Jajca sve će brige proći.
Noćas ja i Ante, zlato moje,
petokrake zvijezde brojimo u dvoje.
Ante Poglavar piva Jozi:
Nemoj noći za spremnog doma doći,
a do Drine sve će brige proći.
Noćas ja i Jozo, zlato moje,
kukaste križe crtamo u dvoje.
Noćas ja i zlato moje
svaki svoje brojimo heroje.
Noćas ćemo gorit, ja i zlato moje,
nismo više važni, fala van na pažnji.
(Maksimoviću, sviraj kraj utakmice)