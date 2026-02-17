FOTO I VIDEO Kaštelani "spalili" Tita i Pavelića: "Igraju se produžeci Drugog svjetskog rata"

Održane su završne maškare Donjokaštelanskog krnjevala. Krnje lutke u liku Ante Pavelića i Josipa Broza Tita igraju posljednju "utakmicu", te nakon 80 godina traže provjeru VAR-a.

OSUDA

Igraju se produžeci Drugog svjetskog rata, kad je na nišanu brat držao drugog brata. Jozo Bravar i Ante Poglavar s puno žara nakon 80 godina traže provjeru VAR-a.

Jozo Bravar piva Anti:

Nemoj noći do Neretve doći,

a do Jajca sve će brige proći.

Noćas ja i Ante, zlato moje,

petokrake zvijezde brojimo u dvoje.

Ante Poglavar piva Jozi:

Nemoj noći za spremnog doma doći,

a do Drine sve će brige proći.

Noćas ja i Jozo, zlato moje,

kukaste križe crtamo u dvoje.

Noćas ja i zlato moje

svaki svoje brojimo heroje.

Noćas ćemo gorit, ja i zlato moje,

nismo više važni, fala van na pažnji.

(Maksimoviću, sviraj kraj utakmice)