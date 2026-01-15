FOTO I VIDEO Bačvice idu u veliku obnovu: "Vraćamo ih na tvorničke postavke"

U prepunoj Staroj gradskoj vijećnici na Pjaci održano je javno predstavljanje projekta rekonstrukcije kupališnog kompleksa Bačvice, jednog od najvažnijih i najvrjednijih javnih prostora u Splitu. Projekt je predstavljen kako bi građani transparentno dobili uvid u planirane zahvate i buduću namjenu ovog značajnog kompleksa.

Film o važnosti Bačvica i razlozima revitalizacije

U uvodnom dijelu programa prikazan je kratki film koji se bavi važnošću Bačvica za Split te razlozima njihove revitalizacije. Film je pripremio povjesničar i autor prof. Goran Borčić, autor monografije Povijest pisana svjetlom – Split od Prisce do Adriane.

Projekt rekonstrukcije, kao i njegove ključne prostorne i arhitektonske elemente, predstavili su autor projekta te arhitekti Ante Kuzmanić i Eugen Širola, uz arhitekticu Saru Markovinu, koja je dodatno pojasnila funkcionalne i programske cjeline zahvata. Istaknuto je kako je cilj očuvati arhitektonsku vrijednost i identitet kompleksa, vratiti sve tlocrtne dijelove građevine u izvorno stanje te ojačati njegovu društveno-javnu ulogu.

Dorčić: "Bačvice na 'tvorničke postavke' i sadržaji kroz cijelu godinu"

Dogradonačelnica Splita Matea Dorčić naglasila je kako je rekonstrukcija Bačvica jedan od ključnih projekata ove gradske uprave u području uređenja javnih prostora.

"Naš je cilj Bačvice vratiti na njihove svojevrsne tvorničke postavke, ponovno im dati stari sjaj, jasnu društvenu i javnu namjenu te sadržaje koji će građanima biti dostupni tijekom cijele godine. Poseban naglasak stavljamo na smještaj Hrvatskog pomorskog muzeja, iznimno važnog kulturnog i edukativnog sadržaja koji ima značajnu ulogu u očuvanju pomorske baštine Splita i cijelog istočnog Jadrana", istaknula je Dorčić.

Pomorski muzej i prostor za udruge

Prema projektu, Hrvatski pomorski muzej Split trebao bi se smjestiti u prostoru koji je nekada bio planiran za akvarij. Također su predviđeni i prostori za organizacije civilnog društva koje djeluju u tom okružju, čime se dodatno jača javna i društvena funkcija kompleksa.

Grad Split tijekom ove godine planira ishoditi svu potrebnu dokumentaciju i dozvole, a početak radova na rekonstrukciji kupališnog kompleksa Bačvice predviđen je za prvi kvartal 2027. godine.