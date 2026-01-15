Predstavljen projekt rekonstrukcije kupališnog kompleksa Bačvice. Evo detalja

Tomislav Šuta predstavio je projekt rekonstrukcije kupališnog kompleksa Bačvice, čiji su autori arhitekti Ante Kuzmanić i Eugen Širola.

Kako je istaknuto, cilj projekta je vratiti stari sjaj Bačvicama, osnažiti njihovu društveno-javnu ulogu te obnoviti kompleks u skladu s izvornim tlocrtnim rješenjima. Planirana rekonstrukcija predviđa očuvanje identiteta prostora uz njegovo funkcionalno i sadržajno unapređenje.

Projektom je obuhvaćen i smještaj Hrvatski pomorski muzej Split u prostoru koji je izvorno bio planiran za akvarij, kao i osiguravanje prostora za djelovanje organizacija civilnog društva.

Početak radova planiran je za prvi kvartal 2027. godine, nakon izrade potrebne projektne dokumentacije i ishođenja svih potrebnih dozvola.