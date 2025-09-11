FBI objavio prve fotografije osumnjičenog za ubojstvo Charlieja Kirka

Američki FBI u Salt Lake Cityju objavio je prve fotografije osobe koja se povezane s atentatom na konzervativnog aktivista Charlieja Kirka, ubijenog u srijedu na sveučilištu Utah Valley.

We are asking for the public's help identifying this person of interest in connection with the fatal shooting of Charlie Kirk at Utah Valley University.

Digital media tips: https://t.co/K7maX81TjJ pic.twitter.com/ALuVkTXuDc Tekst se nastavlja nakon oglasa — FBI Salt Lake City (@FBISaltLakeCity) September 11, 2025

U izjavi FBI je naveo da traže pomoć javnosti u identifikaciji prikazane osobe, koja se smatra mogućom poveznicom s ubojstvom. Ovo su prve slike koje su istražitelji pustili u javnost otkako je pokrenuta potraga za počiniteljem.

Snimke bijega s krova

Istražitelji su danas podijelili i detalje o kretanju osumnjičenog. Osoba za koju se vjeruje da je ubojica stigla na kampus u 11:52 po lokalnom vremenu, a pucnjava se dogodila oko 12:20. Nakon atentata napadač je, prema službenim informacijama, pretrčao krov zgrade Losee Center i skočio u obližnje susjedstvo, odakle mu se gubi trag.

BBC je objavio i video snimku iz unutrašnjosti zgrade, na kojoj se vidi osoba kako trči preko krova neposredno nakon pucnjave.

Reakcija State Departmenta

U međuvremenu se oglasio i američki pomoćnik državnog tajnika Christopher Landau, poručivši da će biti poduzete “odgovarajuće mjere” protiv stranaca koji na društvenim mrežama “slavodobitno komentiraju nasilje”.

– Zgrožen sam što neki opravdavaju ili banaliziraju ubojstvo Charlieja Kirka. Oni koji veličaju mržnju i nasilje nisu dobrodošli posjetitelji u SAD – napisao je Landau na platformi X.

Dodao je i da je dao upute konzularnim službenicima da prate takve objave i reagiraju kada je potrebno.

Charlie Kirk, osnivač konzervativne organizacije Turning Point USA i blizak saveznik Donalda Trumpa, ubijen je jednim hicem u vrat pred oko 3000 ljudi na događaju u Oremu, jugoistočno od Salt Lake Cityja.

Potraga za počiniteljem i dalje traje.