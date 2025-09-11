Close Menu

FBI objavio prve fotografije osumnjičenog za ubojstvo Charlieja Kirka

Traži se pomoć javnosti u identifikaciji, objavljene prve slike povezane s atentatom u Utahu

Američki FBI u Salt Lake Cityju objavio je prve fotografije osobe koja se povezane s atentatom na konzervativnog aktivista Charlieja Kirka, ubijenog u srijedu na sveučilištu Utah Valley.

U izjavi FBI je naveo da traže pomoć javnosti u identifikaciji prikazane osobe, koja se smatra mogućom poveznicom s ubojstvom. Ovo su prve slike koje su istražitelji pustili u javnost otkako je pokrenuta potraga za počiniteljem.

Pronađeno oružje atentatora na Kirka, bijeg s krova šokirao svjedoke

Snimke bijega s krova

Istražitelji su danas podijelili i detalje o kretanju osumnjičenog. Osoba za koju se vjeruje da je ubojica stigla na kampus u 11:52 po lokalnom vremenu, a pucnjava se dogodila oko 12:20. Nakon atentata napadač je, prema službenim informacijama, pretrčao krov zgrade Losee Center i skočio u obližnje susjedstvo, odakle mu se gubi trag.

BBC je objavio i video snimku iz unutrašnjosti zgrade, na kojoj se vidi osoba kako trči preko krova neposredno nakon pucnjave.

Antifašistički slogani pronađeni na metcima puške s kojom je ubijen Kirk

Reakcija State Departmenta

U međuvremenu se oglasio i američki pomoćnik državnog tajnika Christopher Landau, poručivši da će biti poduzete “odgovarajuće mjere” protiv stranaca koji na društvenim mrežama “slavodobitno komentiraju nasilje”.

– Zgrožen sam što neki opravdavaju ili banaliziraju ubojstvo Charlieja Kirka. Oni koji veličaju mržnju i nasilje nisu dobrodošli posjetitelji u SAD – napisao je Landau na platformi X.

Dodao je i da je dao upute konzularnim službenicima da prate takve objave i reagiraju kada je potrebno.

Charlie Kirk, osnivač konzervativne organizacije Turning Point USA i blizak saveznik Donalda Trumpa, ubijen je jednim hicem u vrat pred oko 3000 ljudi na događaju u Oremu, jugoistočno od Salt Lake Cityja.

Potraga za počiniteljem i dalje traje.

