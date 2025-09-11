Pronađeno oružje atentatora na Kirka, bijeg s krova šokirao svjedoke

Američke vlasti objavile su nove detalje o atentatu u kojem je ubijen konzervativni aktivist Charlie Kirk. Istražitelji su pronašli oružje za koje vjeruju da je korišteno u napadu – riječ je o snajperskoj pušci velikog kalibra koja je otkrivena u šumovitom području kamo je ubojica pobjegao.

Iz Utah Department of Public Safety potvrdili su da je napadač stigao na kampus, popeo se stubištem na krov, a potom preko krova došao do mjesta odakle je pucao. Nakon atentata pretrčao je zgradu, skočio s krova i nestao u obližnjem susjedstvu.

– Istraga je imala nekoliko velikih napedaka. Uspjeli smo rekonstruirati kretanje počinitelja, no potraga još traje – rekao je povjerenik Beau Mason.

Tragovi i video snimke

FBI je potvrdio da uz pušku posjeduje i otisak obuće te otisak podlaktice pronađene na mjestu zločina. Također imaju na raspolaganju „vrlo dobru video snimku“ osumnjičenog, no još je ne žele objaviti kako ne bi ugrozili istragu, javlja BBC.

– Iskoristit ćemo svaki resurs da pronađemo počinitelja. Zasad ne vjerujemo da je zajednica u neposrednoj opasnosti – kazao je specijalni agent Robert Bohls.

Osumnjičeni studentske dobi

Prema prvim informacijama, napadač izgleda kao osoba studentske dobi i lako se uklopio u okruženje kampusa, što mu je olakšalo bijeg nakon zločina.

Dvoje ljudi koji su ranije privedeni, ali brzo oslobođeni, suočili su se s prijetnjama, pa su vlasti apelirale na javnost da prestane s uznemiravanjem nevinih.

Obitelj u šoku

Charliejevu obitelj vlasti su obavijestile o novim saznanjima. Njegova supruga Erika, s kojom su službenici razgovarali, u potpunosti je slomljena.

– Obitelj je devastirana. Ovo nije Utah, ovo nije ono po čemu smo poznati – kazao je povjerenik Mason.