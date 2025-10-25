Close Menu

Evo što je Severina objavila nakon emotivnog koncerta u svom rodnom gradu

Prepuna dvorana na Gripama sinoć je uživala u Severininim hitovima

Nakon što je u petak navečer u prepunoj dvorani Gripe održala koncert prepun emocija, Severina je na društvenim mrežama podijelila nekoliko fotografija snimljenih neposredno prije izlaska na pozornicu.

Pjevačica je zablistala u upečatljivom outfitu s korzetom, a uz objavljene slike otkrila je i koliko ju je dirnula atmosfera u dvorani.

“Trenutak kad ni slutila nisam kakve će se emocije valjat ispod ovog korzeta, ni koliko me ljubavi čeka u dvorani…”, napisala je Severina u opisu objave, koja je u kratkom roku prikupila brojne reakcije i poruke podrške.

Publika u Splitu nagradila ju je ovacijama i pjesmom, a mnogi su komentirali kako je riječ o jednom od njezinih najemotivnijih nastupa dosad.

 

 
 
 
 
 
