FOTO Pogledajte veliku galeriju Severininog koncerta na Gripama

Dugo iščekivani Severinin koncert u splitskoj dvorani Gripe opravdao je svaku emociju i najave koje su ga pratile. Rasprodane do posljednjeg mjesta, Gripe su bile središte jedne od najposebnijih večeri domaće glazbene scene posljednjih godina. Publika je gotovo dva i pol sata uživala u više od trideset najvećih hitova Severinine karijere, izvedenih uz pratnju velikog glazbenog orkestra sastavljenog od najboljih glazbenika ovih prostora.

Posebnu, intimnu dimenziju cijelom koncertu dale su videopozadine koje su tijekom večeri prikazivale do sada neviđene privatne snimke Severine i njezinih najbližih — dirljive trenutke iz prošlosti, obiteljske susrete i karijerne početke. Upravo ti trenuci izazvali su snažne emocije i kod publike i kod same Severine, vidno dirnute atmosferom koja je vladala u dvorani.

Impresivna produkcija bila je dodatni razlog za divljenje — na Gripe je stiglo šest šlepera opreme, ukupne težine 150 tona, dok je pozornicu osvjetljavalo i uokvirivalo 200 kvadrata LED ekrana. Takva količina tehničke opreme prvi je put ikada postavljena u splitskoj dvorani, a koncert su dva mjeseca pripremali Severina i njezina 60-člana ekipa.

Večer na Gripama bila je više od glazbenog spektakla – bila je to emotivna potvrda koliko duboko Severina živi u kolektivnom sjećanju svoga grada, iako je u međuvremenu prerasla okvire pop-zvijezde i postala istinski kulturni fenomen.

Pred splitsku publiku, Severina je izašla u kostimu nastalom u suradnji Severinine stilistice Katije Šimundić i dizajnerice Mije Mitanovski, koja je stajala i iza cjelokupne kostimografije Severinine turneje 'Dobrodošao u klub' iz 2013. godine.

Nakon veličanstvene splitske večeri, Severinu uskoro očekuju i dva već rasprodana koncerta u Zagrebu — 07. i 08. studenoga u Areni Zagreb — gdje će i zagrebačka publika imati priliku doživjeti ovu posebnu glazbenu priču, spoj emocije, glazbe i dojmljivih vizualnih prizora.