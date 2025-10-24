Seve se opet rasplakala i zapjevala Virujem u te posebnoj osobi: "Nije me ostavio i kad ja njega jesam"

Na rasprodanom koncertu na splitskim Gripama, Severina je priredila večer punu emocija, glazbe i iznenađenja — a trenutak koji je posebno dirnuo publiku bio je kad je posvetila pjesmu „Virujen u te“ svom dugogodišnjem prijatelju i menadžeru Tomici.

„Ova je pjesma za mog Tomicu, koji me nikad nije ostavio — ni onda kad sam ja njega ostavila“, rekla je Severina, boreći se sa suzama. Publika ju je nagradila dugim pljeskom, a pjevačica se u jednom trenutku rasplakala, pa pjesmu završila u suzama i osmijehu.

Na Gripama se okupilo nekoliko tisuća obožavatelja, a koncert je bio dio njezine turneje koja potvrđuje da, unatoč godinama na sceni, Severina i dalje ima posebnu povezanost s publikom — osobito u rodnom Splitu.

Osim „Virujen u te“, otpjevala je i niz najvećih hitova, među njima Dalmatinku, Italiana, Brad Pitt, Uno momento i Tvoja prva djevojka. Atmosfera je, prema reakcijama na društvenim mrežama, bila „emocionalna, iskrena i splitska do srži“.