Evo kako je splitski Studentski centar doskočio problemu sa manjkom smještaja u domovima

Nije lako roditeljima studenata koji na fakultet moraju van svoga mjesta stanovanja. Ne toliko zbog toga što im pomladak odlazi iz obiteljskog gnijezda, više je u pitanju – udar na kućni budžet. Kad je ovo prvo u pitanju, mladima će dobro doći odlazak iz roditeljskog doma jer će se osamostaliti, no roditelji često moraju izdvojiti dosta novca za smještaj i hranu.

Ukoliko student dobije dom, udarac na novčanike roditelja je manji, no pritisak na studentske sobe u domovima je velik. U Splitu je, drugom gradu u Hrvatskoj, navala ogromna. Ove je godine više od tisuću studenata ostalo bez željenog smještaja u Splitu. Zanimljivo je da je Studentski centar dao šansu nekima koji nisu uspjeli doći do studentske sobe, a uvjet je bio da imaju prijatelja ili nekoga od rodbine u domu. Naime, odlučili su, uz pomoć dodatnog ležaja jednokrevetne sobe pretvoriti u dvokrevetne, a dvokrevetne u trokrevetne.

Dvije opcije

„Zbog iznimno velike potrebe za smještajem te privremenog smanjenja kapaciteta doma Hostel Spinut tijekom obnove, uvodimo dodatne mogućnosti smještaja kako bismo vam maksimalno financijski olakšali studiranje u Splitu.

Tko se može prijaviti?

Ako imate brata, sestru, rođaka/rodicu ili drugu vama blisku osobu koja nije ostvarila pravo na dom, možete je primiti na pomoćni ležaj uz plaćanje 100 € mjesečne stanarine. Prednost imaju članovi istog kućanstva.

Rok za prijavu: do 08.09.2025. ili do popunjenja kapaciteta.

Nepopunjene sobe bit će vraćene u sustav odabira kao standardne sobe“, objavio je SC na svojim stranicama.

Odmah su studentima pojasnili kako bi sve trebalo izgledati, a kao što smo već rekli – dvije su moguće opcije.

„Opcija 1: Jednokrevetna soba + pomoćni ležaj

Na Kampusu privremeno pretvaramo 50 jednokrevetnih soba u dvokrevetne s krevetom na kat.

Za oko 20 soba kreveti na kat neće stići na vrijeme, pa će se privremeno koristiti kao jednokrevetne.

Možete se prijaviti za jednokrevetnu sobu i naznačiti koga želite primiti na pomoćni ležaj (bliska osoba bez prava na dom).

Stanarina za pomoćni ležaj: 100 €“, pojašnjeno je na stranici SC-a.

Za opciju 2 stoji ovaj opis.

Opcija 2: Dvokrevetna soba + pomoćni ležaj (trokrevetna)

U domu na Kampusu dio rubnih dvokrevetnih soba (većih od standardnih) pretvaramo u trokrevetne s pomoćnim ležajem.

Možete se prijaviti za dvokrevetnu sobu i naznačiti koga želite primiti na pomoćni ležaj (bliska osoba bez prava na dom), pod uvjetom da vam je cimer upravo ta osoba (brat/sestra/rođak/rodica).

Stanarina za pomoćni ležaj: 100 €.

Napomena (uvjeti): Za ovu opciju oba cimera moraju ostvariti pravo na dom redovnim putem i biti suglasni s primanjem treće osobe na pomoćni ležaj.

Na ovaj način odlučili su povećati kapacitet smještaja u domovima.

„Ove godine Studentski centar u Splitu omogućio je studentima postavljanje pomoćnog ležaja u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama, čime se povećava kapacitet smještaja. Na prvi pogled interes za ovu opciju nije velik, no treba imati na umu da nije jednostavno pronaći osobu koja bi prihvatila smještaj na pomoćnom ležaju. Sobe nisu baš velike i samim time se komfor življenja smanjuje, zbog čega se na takav korak uglavnom odlučuju studenti koji su u rodbinskoj vezi ili koji su jako dobri prijatelji. Do sada smo zaprimili nešto manje od 30 upita i sve smo ih uspjeli realizirati“, kazao nam je o ovoj tematici ravnatelj SC-a Ivan Žižić.