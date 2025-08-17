Dom ili stan? Pitanje svih pitanja za splitske brucoše

Uskoro kreće nova akademska godina, ljetni rokovi su za studentima. Onima koji se još nisu uspjeli upisati ostaje jesenski rok, a mjesta na nekim fakultetima još uvijek ima. Onima koji su ove godine brucoši, a dolaze iz drugih mjesta stanovanja, sigurno je najveća briga posljednjih mjesec dana bila – gdje će živjeti za vrijeme studija.

I dok jedni iskuse sve čari studentskog života i žive u studentskim domovima, onima koji ne „upadnu“ u dom uvijek ostaje privatan smještaj. Kako god bilo, vrijeme studiranja će im zasigurno ostati u sjećanju kao nešto lijepo. Svi oni koji odlaze na studij van svoga mjesta studiranja na taj će se način – osamostaliti. Trebaju se sami snalaziti za hranu, nema više majke / oca koji će ih dočekati s ručkom / večerom na stolu, a isto tako se moraju naučiti rasporediti mjesečni budžet tako da im ništa ne nedostaje.

Naravno da je dom za roditelje uvijek bolja opcija jer je višestruko jeftiniji, no potražnja za domom uvijek je velika. Nekad je prava lutrija dobiti mjesto u domu.

Privremeni rezultati

Upravo prije koji dan izašli su privremeni rezultati natječaja za studentske domove u Splitu. Studentski centar u Splitu (SC) objavio je da pravo na smještaj u studentskom domu ostvaruje 1.193 studenata, dok će njih 450 dobiti subvenciju za najam stana u iznosu od 60 eura. Ukupno 1.200 studenata ostalo je bez ičega, iako su neki od njih ostvarili pravo na dom. Rok za prigovore traje osam dana.

„Sin nam se upisao na Ekonomski fakultet u Splitu i prijavio se za dom. Baš bi želio biti u domu, ali ako ga ne dobije, tražit ćemo neki stan, a da je blizu fakulteta. Naravno, sve ovisi i o cijeni jer stanovi u Splitu nisu baš jeftini“, kazao nam je prije koji dan, još dok nisu bili poznati rezultati SC-a, čitatelj sa šireg splitskog područja čije je dijete upisalo željeni fakultet u gradu pod Marjanom.

„Prigovori na Privremene rezultate natječaja upućuju se Povjerenstvu za rješavanje prigovora Studentskog centra Split u roku od osam (8) dana od dana objave Privremenih rezultata natječaja, i to isključivo poštom, preporučeno, na adresu: STUDENTSKI CENTAR SPLIT, Cvite Fiskovića 3, 21 000 Split s naznakom: (Povjerenstvu za rješavanje prigovora privremenih rezultata natječajnog postupka za subvencionirani smještaj). Rok za podnošenje prigovora nije produljenje natječajnog roka, niti mogućnost za naknadno dopunjavanje natječajne dokumentacije. Prigovor se upućuje ukoliko je došlo do pogreške kod bodovanja dokumentacije poslane na natječaj, a koje bodovanje će svaki student za sebe moći vidjeti preko linka na web stranici SC-a Split“, kažu iz splitskog SC-a.

Rezervacije određenog doma

Odluka Povjerenstva za rješavanje prigovora bit će objavljena najkasnije u roku od idućih 15 dana po isteku roka za prigovore na web stranici Studentskog centra Split, zajedno s Konačnom rang-listom. Tek nakon toga studenti će se moći opredijeliti za pojedini studentski dom i to preko programske aplikacije koju definira Studentski centar Split.

„Izbor određenog studentskog doma studenti će moći rezervirati nekoliko dana iza objave KONAČNIH rezultata za subvencionirano stanovanje i o tome će naknadno biti obaviješteni. Studenti će se moći opredjeljivati u određene studentske domove i sobe i to sve temeljem modela prijave-aplikacije koju izradi Studentski centar Split, a što je sukladno Pravilniku MZO-a Članak 23. Stavak (5) i (6). Studenti koji su ostvarili pravo na smještaj u gradu Makarska (studenti Hotelijerstva i gastronomije) isključivo ostvaruju to pravo smještaja“, kažu iz SC-a.

Oni studenti koji su ostvarili pravo na subvenciju smještaja kod privatnih stanodavaca će, nakon objave konačne rang liste, morati donijeti potvrde boravišta prilikom sklapanja Ugovora u mjesecu listopadu 2025.

„Studenti koji su bili smješteni u studentskim domovima Studentskog centra Split u akad. 2024./25., a nisu podmirili sve svoje obveze (bilo financijske, ili neke druge obaveze) prema Studentskom centru Split neće moći koristiti novo ostvareno pravo iz ovog natječaja za akad. 2025./26.“, upozoravaju iz SC-a.

Rang liste možete pogledati OVDJE.