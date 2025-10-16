Dvoje djece je u bolnici na kisiku nakon problema s klorom. Evo što je o njihovom stanju kazao dr. Markić

Ukupno sedam osoba danas je prevezeno u splitsku bolnicu zbog problema sa klorom na bazenu na Poljudu.

Podsjetimo, tijekom dopremanja klora i tekućine za snižavanje pH vode došlo je do incidenta.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Do ovog trenutka u KBC Split je ukupno zaprimljeno sedam osoba. Imamo dvije odrasle osobe, u dobi od 18 godina te petero djece od 8 do 13 godina. Dvoje djece smo zbog teže kliničke slike i potrebe za kisikom te zbog provođenja terapijskih i dijagnostičkih postupaka zaprimili na Odjel pulmologije Klinike za dječje bolesti.

Djeca su imala sve simptome koja idu s ovakvim slučajem - imali su nadražajne simptome gornjih dišnih sustava, probleme disanja. Zaprimljeni su, ordinirana je sva potrebna terapija. Djeca koja su zaprimljena su na kisiku i zadovoljavajućeg su općeg stanja. Ne zahtijevaju mjere intenzivnog liječenja. Ako sve bude ok, ja se nadam da bi već sutra mogli razmišljati o mogućem otpustu iz bolnice, ali u ovom trenu je to još rano za kazati", kazao nam je dr. Joško Markić, predstojnik klinike za dječje bolesti KBC-a Split.

Kako nam je kazao još su tri osobe trenutno u obradi.

"Ovih troje koji su na našem prijemu su klinički zadovoljavajućeg stanja i mislim da neće biti potrebe za hospitalizacijom nego da će nakon pregleda i kratkotrajne opservacije biti otpušteni na kućno liječenje", pojasnio je dr. Markić.