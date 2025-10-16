Ravnatelj JU športski objekti: "Podigli smo sve klizne stijene i otvorili sve otvore kako bi se prostor što prije izventilirao"

Dvoje djece u Splitu je hospitalizirano nakon što je na bazenima na splitskom Poljudu došlo do kemijskog incidenta. O svemu je obaviještena policija.

Djeca, srećom, nisu u životnoj opasnosti.

Na mjestu događaja u tijeku očevid, a u zraku se još uvijek može osjetiti miris klora.

Evo što nam je o samom događaju kazao Gordon Cerjan, ravnatelj Javne ustanove športski objekti.

"Sve se dogodilo jutros prilikom dopreme tekućina za tretiranje bazenske vode. Po završetku cijelog procesa, nakon što su zatvoreni tankovi, vanjski djelatnik koji je vršio dostavu klora i tekućine za snižavanje pH vrijednosti vode krenuo je s ispiranjem cijevi kojima je ubacivao tekućinu u tank. Tom prilikom došlo je do miješanja klora sa sumpornom kiselinom, što je izazvalo agresivnu kemijsku reakciju i isparavanje koje se proširilo po prostoru Olimpijskog bazena, tuševa i svlačionica, gdje se nalazilo stotinjak korisnika, uglavnom djece. Oni su odmah napustili objekt.

Izvršili smo evakuaciju i odmah započeli provjetravanje. Podigli smo sve klizne stijene i otvorili sve otvore kako bi se prostor što prije izventilirao. U tijeku je očevid, a vatrogasci su upravo obavili ispitivanje kvalitete zraka te utvrdili da je zrak uredan. Čekamo daljnje postupanje i nadamo se skorom otvaranju objekta."