Dvoje djece završilo je u splitskoj bolnici zbog klora. Gradonačelnik Šuta: "Ispričavam se..."

Dvoje djece u Splitu je hospitalizirano nakon što je na bazenima na splitskom Poljudu došlo do kemijskog incidenta.

Prema prvim informacijama, tijekom dopremanja klora i tekućine za snižavanje pH vode došlo je do incidenta.

Dvoje djece, u dobi od 12 i 8 godina, hospitalizirano je na Klinici za dječje bolesti KBC-a Split zbog nadražajnog učinka plina i problema s disanjem.

Cijelu situaciju komentirao je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.

"Saznao sam i odmah reagirao vezano uz incident koji se dogodio na bazenima. Dvoje djece je nastradalo prilikom miješanja same kiseline i klora, završili su bolnici. Kontaktirao sam ravnatelja bolnice, izvan životne opasnosti su. Vanjski djelatnik koji je radio na tome je svojom greškom izazvao cijelu reakciju. Meni je drago da su djeca dobro. Ja se u ime svih ispričavam, na takve stvari treba paziti, da se ne događaju. Ono što je najvažnije je da su djeca dobro", kazao je ovom prigodom gradonačelnik te dodao:

"Riječ je o ljudskom faktoru. Treba utvrditi sve okolnosti, a ubuduće treba učiniti sve da se ovo više ne događa. Protokoli su jako bitni. Treba ispitati protokole i načine postupanja, ako protokola nema, on se jednostavno mora definirati, nedopustivo je da se ovo događa", kaže Šuta.