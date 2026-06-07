Posljednji test prije Mundijala: Hrvatska večeras protiv Slovenije

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u Varaždinu odigrava posljednju pripremnu utakmicu uoči nadolazećeg Svjetskog prvenstva. Riječ je o završnoj provjeri za izbornika Zlatka Dalića i njegov stožer prije početka turnira.

Vatreni će snage odmjeriti sa Slovenijom, a susret na stadionu Varteks počinje u 20:45 sati. Utakmica će biti izravno prenošena na Novoj TV, dok će tekstualni prijenos biti dostupan na tportalu.

Ovaj dvoboj dolazi svega nekoliko dana prije početka Svjetskog prvenstva te predstavlja važnu priliku za dodatno uigravanje momčadi. Hrvatska u Varaždin stiže nakon poraza od Belgije 2:0 u Rijeku, što je bila prva pripremna utakmica u aktualnom ciklusu.

Dalić će protiv Slovenije imati priliku isprobati različite taktičke varijante te dodatno testirati formu igrača na koje računa za nastavak natjecanja. Slovenska reprezentacija u ovaj susret ulazi oslabljena, budući da neće moći računati na napadača Benjamina Šeška zbog ozljede.

Nakon ogleda sa Slovenijom, hrvatsku reprezentaciju očekuje potpuni fokus na Svjetsko prvenstvo. Vatreni će natjecanje otvoriti u skupini L, gdje ih čekaju Engleska, Panama i Gana.

Prvi susret Hrvatska igra protiv Engleske u Dallasu, potom slijedi utakmica s Panamom u Torontu, dok će grupnu fazu zaključiti dvobojem protiv Gane u Philadelphiji.